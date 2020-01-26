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GeriFutbol Antalyaspor'dan Adis Jahovic korkuttu! Kafasında çatlak tespit edildi
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Futbol
Haber Giriş: 26.01.2020 - 18:32,Son Güncelleme:/

Antalyaspor'dan Adis Jahovic korkuttu! Kafasında çatlak tespit edildi

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Antalyaspor'dan Adis Jahovic korkuttu! Kafasında çatlak tespit edildi

Antalyaspor'un yeni transferi Adij Jahovic, Denizlispor ile oynanan maçta kafasına aldığı darbe sonrası hastaneye kaldırıldı.

Süper Lig'in 19. haftasında Denizlispor'u 3-0 mağlup eden Antalyaspor'da takımının ilk golünü atan Adis Jahovic, ikinci yarıda talihsiz bir sakatlık yaşadı.

Kafasına darbe aldığı için oyundan çıkmak zorunda kalan Madekod golcü, helikopterle hastaneye götürüldü.

Yapılan kontrollerin ardından golcü futbolcunun rakibiyle çarpışması sonucunda kafasına aldığı darbe nedeniyle kafatasında çatlak olduğu belirlendi.

Jahovic, Yeni Malatyaspor’da 11 gol atmıştı. Ligde 12 gole ulaşan Jahovic, kupa ve Avrupa Ligi de hesaba katıldığında 15 gol 1 asiste ulaştı.

Antalyaspordan Adis Jahovic korkuttu Kafasında çatlak tespit edildi

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Antalyaspordan Adis Jahovic korkuttu Kafasında çatlak tespit edildi

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