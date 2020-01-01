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Futbol
Haber Giriş: 01.01.2020 - 17:56,Son Güncelleme:/

Antalyaspor'da yeni teknik direktör Hikmet Karaman oldu

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Antalyaspor'da yeni teknik direktör Hikmet Karaman oldu

Teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayıran Süper Lig ekibi Antalyaspor'un yeni teknik direktörünün Hikmet Karaman olduğu iddia edildi.

Fanatik'te yer alan habere göre; Süper Lig'de ilk yarının ardından teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayıran Antalyaspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Sezona İstikbal Mobilya Kayserispor ile başlayan Hikmet Karaman ikinci yarıda Antalyaspor'da görev alacak.

Daha önce çalışmıştı

Hikmet Karaman 2007-08 sezonunda da Antalyaspor'da görev almıştı. Deneyimli teknik adam o zaman TFF 1.Lig'de mücadele eden Antalyaspor ile 9 maça çıkmıştı. Hikmet Karaman 2017-18 sezonunda da Alanyaspor takımında görev almıştı.

Markaj | Hikmet Karaman açıkladı! Neden Bielsa?Yeşil sahaların sevilen ismi Hikmet Karaman, evinin kapılarını Spor Arena'ya açtı. Ünlü teknik adam Bielsa'ya olan hayranlığından Arsene Wenger ile tanışma hikayesine, Kocaelispor ile 2 Türkiye Kupası şampiyonluğunun hikayesinden, unutulmaz anılarına kadar bir çok konuyu futbolseverlerle paylaştı...
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