Antalyaspor'da yeni teknik direktör Hikmet Karaman oldu

Fanatik'te yer alan habere göre; Süper Lig'de ilk yarının ardından teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayıran Antalyaspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Sezona İstikbal Mobilya Kayserispor ile başlayan Hikmet Karaman ikinci yarıda Antalyaspor'da görev alacak.

Daha önce çalışmıştı

Hikmet Karaman 2007-08 sezonunda da Antalyaspor'da görev almıştı. Deneyimli teknik adam o zaman TFF 1.Lig'de mücadele eden Antalyaspor ile 9 maça çıkmıştı. Hikmet Karaman 2017-18 sezonunda da Alanyaspor takımında görev almıştı.

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