Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesinde, Çalımbay futbolcularıyla kısa bir toplantı yaptı.
İdman, koşu ve 10'a 2 top kapma çalışmasının ardından oynanan çift kale maçla sona erdi.
Antrenmana sakatlıkları devam eden Jeremy Menez ile Deniz Kadah katılmazken, Yekta Kurtuluş ile Doğukan Sinik, koşunun ardından fizyoterapist eşliğinde çalıştı.
Akdeniz ekibinin, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 5 Ağustos Cumartesi günü Manavgat'ta Alanyaspor ile hazırlık maçı oynayacağı öğrenildi.