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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
31.07.2018 - 11:51, Son Güncelleme:

Antalyaspor’da yaşanan kriz antrenmanı iptal ettirdi

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Antalyaspor’da yaşanan kriz antrenmanı iptal ettirdi

Antalyaspor’da ekonomik sıkıntı nedeniyle takımdaki futbolcuların alacaklarını ödemekte sıkıntı yaşayan yönetim ile teknik direktör Bülent Korkmaz, dün akşamki antrenmanı iptal etti.

Teknik direktör Korkmaz, bugün futbolcularıyla yapacağı görüşme sonrası akşam da yönetim kurulu toplantısında yaşanan sıkıntıları ve çözüm yollarını anlatacak.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, ekonomik sorunlar nedeniyle zor günler geçiriyor. Futbolcularına ödeme yapmakta sıkıntı yaşayan kırmızı beyazlı kulüp yöneticileri, bugünkü yönetim kurulu toplantısında ekonomik sorunların aşılması için yapılması gerekenleri değerlendirme amacıyla bir araya gelecek. Yurt dışı kamp dönemini tamamlayıp Antalya’ya dönen kırmızı beyazlılarda takımın dün akşam yapılması planlanan antrenman iptal edildi. Geçmişe dönük ödemelerin yapılmasını talep eden bazı futbolcuların isteklerini yerine getiremeyen Antalyaspor yöneticileri, teknik direktör Bülent Korkmaz’ın da görüşünü alarak antrenmanın iptaline karar verdi.

KORKMAZ, YÖNETİM KURULU TOPLANTISINA KATILACAK

Antalyaspor yöneticilerinin bu akşam yapacağı yönetim kurulu toplantısına teknik direktör Korkmaz da katılacak. Korkmaz, ekonomik sorunların çözümü ve yeni sezon öncesi takımdaki son durum hakkında yönetime bilgi verecek. Korkmaz, yönetim kurulu toplantısı öncesi futbolcularıyla bir araya gelip, onların taleplerini dinleyecek ve akşam da antrenman yapacak.

EKONOMİK KRİZ GÖRÜŞÜLECEK

Antalyaspor Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, kulübün ekonomik sıkıntılar yaşadığını, bu dönemi kısa sürede atlatacağını söyledi. Antrenmanın iptal kararı hakkında bilgi veren Arıcı, "Takımdaki futbolcuların ödemelerindeki gecikme nedeniyle bu akşam yönetim kurulu toplantısı yapılacak. Bülent hoca da toplantıda ekonomik sıkıntılar ve kamp dönemi hakkında bilgi verecek. Toplantı öncesi yönetim kurulu üyeleri ve Bülent hocanın ortak görüşüyle dünkü antrenman iptal edildi. Bugün antrenman yapılacak" dedi.

İKİ TRANSFER PLANI

Antalyaspor’da ciddi bir ekonomik kriz yaşandığını anlatan Arıcı, şöyle konuştu:

"Bu akşam yönetim kurulu toplantısında ekonomik sorunların çözümü gündemdeki ilk madde olacak. Arsa satışından elde etmeyi hedeflediğimiz gelirle transfer ve acil ödemeler sorununu çözüme kavuşturacağız. İki transfer planımız var. Sol bek ve forvet transferi yapacağız. Antalya halkının desteğini bekliyoruz. Kombine, loca satışlarından yaklaşık 10 milyon lira gelir bekliyoruz. Takım bu sene geçen yıldan daha iyi olacak. Sıkıntılı sürecin ardından çok iyi olacağız. Gençlerimize de güveniyoruz. Antalya halkının, taraftarımızın bu dönemde desteğine ihtiyacımız var. Kombine, loca satışıyla sıkıntılarımızı atlatacağımızı düşünüyoruz. Takım çok iyi durumda. Hollanda’daki kamp dönemi çok iyi geçti. Gençlerden adapte olan oyuncu var. Ekonomik açıdan girdi sağlarsak takım bu sezon çok iyi olacak."

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