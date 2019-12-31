Antalyaspor'da Tomas dönemi sona erdi
Antalyaspor, teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayırdı.
Kırmızı beyazlı kulüpte 15 Kasım'da teknik direktörlük görevine başlayan Stjepan Tomas, 6 maçta takımın başında yer aldı.
Antalyaspor bu maçlarda 3 beraberlik, 3 mağlubiyet yaşadı.
Antalyaspor yönetiminin Stjepan Tomas ile yaptıkları görüşmede, sözleşmenin karşılıklı feshine karar verildi.
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