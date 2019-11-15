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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
IHA
15.11.2019 - 17:04, Son Güncelleme:

Antalyaspor'da Tomas dönemi

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Antalyaspor'da Tomas dönemi

Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran Antalyaspor, takımın başına Stjepan Tomas’ın geçirildiğini duyurdu.

Teknik Direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran Antalyaspor, prensip anlaşmasına vardığı Stjepan Tomas’la 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Ali Şafak Öztürk, "Hocamız ilk kez bir deneyim yaşayacak ama baktığınızda diğer hoca alternatiflerinde de risk var, belki daha fazlasını bile görebiliyoruz. Jose Mourinho'yu getirseniz bile ben hocamızdan fazla daha riskli görüyorum" dedi.

Antalyaspor, Bülent Korkmaz ile yollarını ayırdıktan sonra Medipol Başakşehir’de Teknik Direktör Okan Buruk’un yardımcısı olarak görev yapan 43 yaşındaki Stjepan Tomas’la anlaşmaya vardı.

İstanbul’dan Antalya’ya gelen Hırvat teknik adam için bugün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi. Törene kırmızı-beyazlıların başkanı Ali Şafak Öztürk de katıldı.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Öztürk, Bülent Korkmaz ile her iki tarafın da kendine yakışan bir ayrılık yaşadığını belirterek, "Adamlığı için teşekkür ediyoruz ve gelecek kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Bülent Korkmazın Antalyaspor karnesi
Bülent Korkmaz'ın Antalyaspor karnesi

"Tomas'ı Türk sayıyoruz"

Ayrılık sonrası teknik direktör arayışına girdiklerini ve adaylara bakarken öncelik olarak geleceğe yatırım yapabilecek, kulüpçü, kişilik, liderlik ve iletişimi üst seviyede hoca adaylarını araştırdıklarını kaydeden Öztürk, "Tomas hocamızla 2-3 kez görüştük. Türk futbolu olarak kendisini yakından tanıyoruz. Fenerbahçe ve Galatasaray'da oynamışlığı olsun, yaklaşık 18 senedir Türkiye'de. Kendisini Türk sayıyoruz. Türkiye’nin çeşitli yerlerinde görev yapması, başarılı bir ekibin parçası olmuş olması, hayata bakış açısı, direkt pozitif etki yaptı. Antalyaspor’un geleceği için hocamızla yola çıkmayı, en doğru hamle olarak gördük. 2.5 senelik bir kontrat planladık. Kulübede minimum zararda yürüyebileceğimiz bir anlaşma oldu" dedi.

"Jose Mourinho'yu getirseniz daha fazla riskli olurdu"

Gazetecilerin; 'risk aldığınızı düşünüyor musunuz?' sorusuna ise Öztürk, "Hocamız ilk kez bir deneyim yaşayacak ama baktığınızda diğer hoca alternatiflerinde de risk var, belki daha fazlasını bile görebiliyoruz. Jose Mourinho'yu getirseniz bile ben hocamızdan fazla daha risk görürüm" diye cevap verdi.

Tomas: "Elimden geleni yapacağım"

Antalyaspor'da göreve geldiğinden dolayı çok mutlu olduğunu dile getiren Stjepan Tomas, "Bana böyle bir fırsat verdikleri için başkan ve yönetimine çok teşekkür ediyorum. Bu kulüp çok daha güzel şeyler hak ediyor. Bunun için hep beraber çalışacağız. 2.5 senelik sözleşme olması bu kulübün bana inandığını gösteriyor. Bu kulüp için elimden geleni yapacağım" şeklinde konuştu.

Antalyasporda Tomas dönemi

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