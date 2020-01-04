Son Dakika | Antalyaspor'da Tamer Tuna dönemi resmen başladı
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor teknik direktör arayışının ardından mutlu sona ulaştı. Akdeniz ekibi Tamer Tuna ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör Tamer Tuna ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Hikmet Karaman ve Tamer Tuna ile görüşen Antalyaspor yöneticileri yönetim kurulu toplantısı sonucunda Tamer Tuna ismi üzerinde karara vardı.
Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün de görüştüğü Tamer Tuna, Antalyaspor ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.
Tamer Tuna kısa süre içinde kamp çalışmaları için takımla bir araya gelecek.
Göztepe günleriyle Tamer Tuna;
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