Antalyaspor'da rota Michael Pereira
Antalyaspor’un Aly Cissokho’dan sonra Yeni Malatyaspor’da sözleşmesi sona eren Michael Pereira ile ilgilendiği ileri sürüldü.
Antalyaspor’un Aly Cissokho’dan sonra Yeni Malatyaspor’da sözleşmesi sona eren Michael Pereira ile ilgilendiği ileri sürüldü.
Fransız yıldız ile ciddi bir şekilde ilgilendiği iddia edilen Kırmızı- Beyazlılar’ın, tecrübeli futbolcuyla yapacağı görüşmelerin ardından transfere son şeklini vereceği öğrenildi. (Fanatik)
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