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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
14.05.2019 - 11:35, Son Güncelleme:

Antalyaspor’da Malatyaspor hazırlığı

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Antalyaspor’da Malatyaspor hazırlığı

Antalyaspor’un cumartesi günü sahasında oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçında biletler kale arkası 10, doğu tribünü 20, batı tribünü 40, VIP 75, misafir tribünü 13 liradan satışa çıkacak. Kırmızı beyazlı yönetim maçta taraftarın stadı doldurup takımı desteklemesi çağrısı yaptı.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 33’üncü haftasında Antalyaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, 18 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30’da Antalya Stadyumu’nda karşılaşacak.

Avrupa kupalarına katılma şansı azalan Antalyaspor, ligin 5’inci sırasındaki Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasını kazanmayı hedefliyor. Kırmızı beyazlılar teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Bursaspor maçındaki oyundan memnuniyetsizliğini futbolculara aktaran teknik direktör Korkmaz, oyuncularından sahada rakipten daha fazla mücadele etmelerini istedi. Bülent Korkmaz, Evkur Yeni Malatyaspor maçında futbolcularının topa sahip olmalarını vurguladı.

Antalyaspor yönetimi de taraftarın karşısında ligdeki son maçta 3 puanı hedefliyor. Yönetim, maçta taraftarın stadı doldurup takımı desteklemelerini talep etti.

Antalyaspor’un Evkur Yeni Malatyaspor maçında biletler bugün 19.00’da satışa çıkacak. Bilet fiyatları ise kale arkası 10, doğu tribünü 20, batı tribünü 40, VIP 75, misafir tribünü 13 lira olarak belirlendi.

Kırmızı beyazlıların Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında, sakatlığı nedeniyle Salih Dursun, kart cezasından dolayı da Cissokho forma giyemeyecek.

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Antalyaspor’da Malatyaspor hazırlığı


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