Antalyaspor'da karar günleri
Geçen sezon yükseldiği TBL'de başarılı olan ancak ekonomik zorluklar nedeniyle 3 maaş borcu kalan Antalyaspor devam edip etmeme konusunda olum gözükmeyen bir sürece girdi. Antalyaspor yöneticileri önümüzdeki birkaç gün içinde sponsor bulunamaması durumunda büyük olasılıkla kapanma kararı alacak.
Yöneticiler son ana kadar girişimleri sürdürerek basketbol şubesini devam ettirmek istediklerini ancak somut bir gelişme olmaması durumunda Cuma gününe kadar yatırılması gereken katılım bedelini ödemeyerek çekilmek zorunda kalacaklarını söylediler.(Basketfaul)
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