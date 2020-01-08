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Haber Giriş: 08.01.2020 - 11:33,Son Güncelleme:/

Antalyaspor'da kaleci Ferhat'a sürpriz doğum günü

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Antalyaspor'da kaleci Ferhat'a sürpriz doğum günü

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’da kaleci Ferhat Kaplan’ın yeni yaşını takım arkadaşları pasta keserek kutladı.

Devre arası kamp çalışmalarını Belek'te sürdüren Antalyaspor, dün akşam yapılan antrenman sonrasındaki yemekte sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı. 31 yaşına giren Ferhat Kaplan, kendisi için hazırlanan pastadaki mumları teknik heyet ve takım arkadaşlarının alkışları eşliğinde üfledi. Kaplan’a, kesilen ilk dilimleri takım arkadaşlarından Serdar Özkan ve Yekta Kurtuluş ikram etti. Deneyimli kalecinin yeni yaşını Teknik Direktör Tamer Tuna da kutladı. Kutlamaya yöneticilerden Berkay Bahadır da katıldı.

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