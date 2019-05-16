Antalyaspor'da istikrarÄ±n adÄ± Boffin
Spor Toto SÃ¼per Lig ekiplerinden Antalyasporâ€™da kaleci Boffin, 32 lig maÃ§Ä±nÄ±n 31â€™inde forma giyip, 2 bin 790 dakikada sahada kalarak takÄ±mÄ±nÄ±n istikrar abidesi oldu.Â
2017 yÄ±lÄ±nda EskiÅŸehirsporâ€™dan, 3 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na Antalyasporâ€™a transfer olan 32 yaÅŸÄ±ndaki BelÃ§ikalÄ± kaleci Ruud Boffin, baÅŸarÄ±lÄ± performansÄ± ile gÃ¶z doldurdu. Geride kalmak Ã¼zere olan 2 sezonda kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± takÄ±mda kaleyi kimseye bÄ±rakmayan Boffin, takÄ±mÄ±nÄ±n sahada en fazla kalan oyuncusu oldu. BelÃ§ikalÄ± eldiven 32 lig maÃ§Ä±nÄ±n 31â€™inde forma giyip, 2 bin 790 dakika sÃ¼re aldÄ±.Â
KÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ±larda Boffinâ€™i, Sangare 30 maÃ§ta 2 bin 700, Hakan Ã–zmert 30 maÃ§ta 2 bin 672, Diego 27 maÃ§ta 2 bin 412, Celutska 25 maÃ§ta 2 bin 103 dakika sÃ¼reyle takip etti.Â
Devre arasÄ±nda Galatasarayâ€™dan transfer edilen TarÄ±k Ã‡amdal ise Teknik DirektÃ¶r BÃ¼lent Korkmaz tarafÄ±ndan kadroda yer verildiÄŸi 6 maÃ§ta hiÃ§ sÃ¼re alamadÄ±.
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