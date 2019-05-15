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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
15.05.2019 - 14:26, Son Güncelleme:

Antalyaspor’da hedef 5’incilik

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Antalyaspor’da hedef 5’incilik

Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Hedefimiz Avrupa kupalarına katılmaktı ama Göztepe ile Bursaspor karşısında beklemediğimiz iki sonuç aldık. Hayal bile edemeyeceğimiz iki skordu. Hedef 5’incilik, kolay değil ama sonuna kadar asılacağız. Malatya maçı bizim için çok önemli" dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 33’üncü haftasında Antalyaspor, Cumartesi günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde maçın hazırlıklarına devam ediyor. Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, takımın son iki haftada Göztepe ve Bursaspor maçlarında beklenmedik kötü sonuçlar aldığını belirtti. İki maçta da oynanan futboldan memnun olmadıklarını anlatan Süğlün, "İki haftadır kötü gidişimiz var. İyi futbol oynamıyoruz. Kötü iki sonuç aldık. Malatya maçı bizim için çok önemli" dedi.

Bursaspor, Göztepe hazırlıklarını sürdürdü
Bursaspor, Göztepe hazırlıklarını sürdürdü!

Antalyaspor’un son iki haftada aldığı kötü sonuçlardan yönetimin mutsuz olduğunu vurgulayan Süğlün, "Moral ve motivasyonun yerine gelmesi için Malatya maçı çok önemli. Malatya’nın 5’inci olma ihtimali var. Onlar da maçı kazanmayı çok isteyecek. Biz daha rahat hazırlıyoruz. Bu maçtan istediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyorum. Hedefimiz Avrupa kupalarına katılmaktı ama Göztepe ile Bursaspor maçında beklemediğimiz iki sonuç aldık. Hayal bile edemeyeceğimiz iki skordu. Hedef 5’incilik, kolay değil ama sonuna kadar asılacağız. Malatya maçı bizim için çok önemli" dedi.

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Antalyaspor’da hedef 5’incilik

 

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