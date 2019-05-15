Antalyaspor’da hedef 5’incilik
Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Hedefimiz Avrupa kupalarına katılmaktı ama Göztepe ile Bursaspor karşısında beklemediğimiz iki sonuç aldık. Hayal bile edemeyeceğimiz iki skordu. Hedef 5’incilik, kolay değil ama sonuna kadar asılacağız. Malatya maçı bizim için çok önemli" dedi.
Spor Toto Süper Lig’in 33’üncü haftasında Antalyaspor, Cumartesi günü sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde maçın hazırlıklarına devam ediyor. Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, takımın son iki haftada Göztepe ve Bursaspor maçlarında beklenmedik kötü sonuçlar aldığını belirtti. İki maçta da oynanan futboldan memnun olmadıklarını anlatan Süğlün, "İki haftadır kötü gidişimiz var. İyi futbol oynamıyoruz. Kötü iki sonuç aldık. Malatya maçı bizim için çok önemli" dedi.
Antalyaspor’un son iki haftada aldığı kötü sonuçlardan yönetimin mutsuz olduğunu vurgulayan Süğlün, "Moral ve motivasyonun yerine gelmesi için Malatya maçı çok önemli. Malatya’nın 5’inci olma ihtimali var. Onlar da maçı kazanmayı çok isteyecek. Biz daha rahat hazırlıyoruz. Bu maçtan istediğimiz sonucu alacağımızı düşünüyorum. Hedefimiz Avrupa kupalarına katılmaktı ama Göztepe ile Bursaspor maçında beklemediğimiz iki sonuç aldık. Hayal bile edemeyeceğimiz iki skordu. Hedef 5’incilik, kolay değil ama sonuna kadar asılacağız. Malatya maçı bizim için çok önemli" dedi.
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