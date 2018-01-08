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Antalyaspor'da gündem o isim!

Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor, transfer çalışmalarına da başladı. Bizzat Hamzaoğlu’nun yürüttüğü çalışmalarda gündeme Güray Vural ismi geldi.

Hürriyet Haber
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Hamza Hamzaoğlu yönetiminde ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Antalyaspor, transfer çalışmalarına da başladı. Bizzat Hamzaoğlu’nun yürüttüğü çalışmalarda gündeme Güray Vural ismi geldi.

Tecrübeli hocayla Akhisar’da kariyerinin en başarılı günlerini geçiren Güray’ın kiralık olarak takıma kazandırılması gündemde. Kayserispor’un bir kanat transferi daha yapmasının ardından forma şansı bulması zora giren 29 yaşındaki futbolcunun da bu transfere sıcak baktığı gelen haberler arasında. Samir Nasri ve Eto’o’nun takımda kalmasını isteyen Hamzaoğlu bu oyuncuların kaderinin belli olması için 10 Ocak’ta yapılacak seçimi bekliyor.(Fanatik)

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