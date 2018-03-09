Antalyaspor'da Göztepe maçı hazırlıkları devam ediyor!
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında pazar günü deplasmanda Göztepe ile karşılaşacak Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı tek antrenmanla sürdürdü.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular ısınma hareketlerinin ardından dar alanda pas çalıştı. İki gruba ayrılan futbolcular şut çalışması yaparken, atılan goller dikkati çekti.
Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın sonunda futbolcular taktik ağırlıklı çift kale maç oynadı.
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