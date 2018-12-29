Antalyaspor'da gol yükünü 4 isim çekti!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAntalyaspor'da gol yükünü 4 isim çekti!
GeriFutbol Antalyaspor'da gol yükünü 4 isim çekti!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
İHA
29.12.2018 - 12:24, Son Güncelleme:

Antalyaspor'da gol yükünü 4 isim çekti!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalyaspor'da gol yükünü 4 isim çekti!

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısında 19 kez gol sevince yaşarken, bu gollerin yükünü 4 futbolcu çekti.

Antalyaspor, ligin ilk yarısını 19 gol atarak tamamladı. En çok gol atan takımlar sıralamasında 9’uncu sırada bulunan kırmızı-beyazlı ekip, attığı 19 golün 15’ini 4 futbolcusunun vuruşuyla buldu.

Takımın en çok gol atan ismi 6 golle Souleymane Doukara oldu. Senegalli futbolcuyu 3’er golü bulunan Medipol Başakşehir’den kiralanan Mevlüt Erdinç, orta saha oyuncusu Hakan Özmert ve stoper olmasına rağmen kaptan Diego Angelo takip etti. Akdeniz ekibinde Serdar Özkan’ın 2, Maicon Marques ve Yekta Kurtuluş’un ise 1’er golü bulunuyor.

"En çok gol sağ ayakla"
Antalyaspor’da atılan 19 golün büyük bölümü ise sağ ayakla yapılan vuruşlarla geldi. 11 kez sağ ayakla atılan gollerin yanı sıra sol ayakla atılan gollerin sayısı ise 2’de kaldı. Kafa gollerinin sayısı ise 4 oldu. Sol ayakla atılan 2 golün birini ve kafa ile atılan 4 golün 2’sini Diego kaydetti. Bu sezon yenik duruma düştükten sonra yaptığı geri dönüşlerle puana ve galibiyete ulaşmasıyla dikkat çeken Antalyaspor, buna rağmen ilk yarılarda dağa çok gol kaydetti. Kırmızı beyazlı ekip attığı 19 golün 13’ünü maçların ilk yarılarında, 6’sını ise ikinci yarılarında kaydetti. Bu 6 golün 4’ü de maçların son 7 dakikasında geldi. Antalyaspor maçların ilk 15 dakikasında ise sadece 1 kez gol sevinci yaşayabildi.

"Asistçi Hakan"
Takımın asist kralı ise Hakan Özmert oldu. 3 golü bulunan deneyimli futbolcu 4 kez de takım arkadaşlarını golle buluşturdu. Kaptan Diego da attığı 3 golün yanı sıra 3 de asist yaptı. Mevlüt, Serdar ve Doukara 2’şer, Nazım, Yekta, Maicon ve Celustka ise 1’er kez gol pası verdi.

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

En Çok Oynanan Bahis
  • 315Manchester Utd - Bournemouth
    3
    MS1
    1,20
    5657kez oynandı
Hemen Oyna
Maç Sonucu Bahsini Seç
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Antalyaspor'da gol yükünü 4 isim çekti!

F.Bahçe'deki o rakam belli oldu! Tam 14 futbolcu...

Büşra Katipoğlu: 2020 Olimpiyat Oyunları'nı çok istiyorum

Zirve takipçisi Tottenham, Wolves'u konuk ediyor! iddaa'da en çok...