Antalyaspor'da Chico rekor için sahaya çıkacak
Antalyaspor’un başarılı defans oyuncusu Chico, Evkur Yeni Malatyaspor karşısında görev alması halinde kariyerinde en fazla formasını giydiği takım kırmızı-beyazlılar olacak.
Antalyaspor'un 2015-2016 sezonunda Brezilya’nın Coritiba takımından transfer ettiği 32 yaşındaki Chico, hafta sonu oynanacak olan Evkur Yeni Malatyaspor maçında kariyer rekorunu kırmak için şans bekleyecek. Kırımızı-beyazlılarda 3 sezonda 86 kez sahaya çıkan Chico, Malatyaspor maçında da forma giymesi halinde kariyerinde en çok formasını giydiği takım Antalyaspor olacak.
Bu sezon 2 gol attı
Chico, bu sezon 25 lig maçında bin 911 dakika sahada kaldı. 4 sarı, 1 kırmızı kart gören başarılı futbolcu, takımına da 2 gollük katkı sağladı.
Başarılı savunma oyuncusu, kariyeri boyunca Brezilya’nın Athletico Paranaense takımında 86, Coritiba’da 59, Palmeiras’ta 29, Türkiye’de Gaziantepspor formasıyla ise 34 kez sahaya çıktı.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle