Antalyaspor'da büyük skandal! Samir Nasri...

Sezon başında Antalyaspor’un görkemli bir törenle büyük ses getiren transferi Samir Nasri çok daha büyük bir skandalla Akdeniz ekibinden ayrılmaya hazırlanıyor.

Sezonun ilk yarısının tamamlanmasının ardından ülkesine dönen ve henüz kampa katılmayan Nasri’nin Antalyaspor’dan ayrılmak için tam 1.2 milyon Euro tazminat istediği ortaya çıktı. Kırmızı-Beyazlı kulübün fesih için görüştüğü, hatta pazarlık yaptığı futbolcunun 1 milyon Euro’ya kadar indiği öğrenilirken ancak paranın tamamını peşin olarak istediği bildirildi.

Yeni yönetim şokta

Yönetimin,bu talep karşısında eli kolu bağlanırken Fransız futbolcunun sözleşmesindeki detaylar ise Antalyaspor’un ne kadar büyük bir skandalla karşı karşıya kaldığını gözler önüne seriyor. Öyle ki yıllık kazancı 7 milyon Euro’yu bulan Nasri şu anda Türkiye’nin en çok kazanan futbolcusu konumunda. Nasri’nin bonusları ise Akdeniz ekibini batıracak cinsten. Oynadığı maç başına 50 bin Euro alan oyuncu, ayrıca attığı her gol başına da aynı parayı kasasına koyuyor.

Asiste 25 bin Euro

Sözleşmeye göre asist başına ise 25 bin Euro almaya hak kazanıyor. Mesela Antalyaspor bu sezon Sivas deplasmanında 3-1 yenildi. Akdeniz ekibinin tek golünün asistini Nasri yaptı.

Yıldız futbolcu, takımının hem ekonomik hem de puan alarak zarar gördüğü maçtan tek kazançlı ayrılan isimdi. Kasasına sadece bu maçtan yalnızca 75 bin Euro koydu. 32 yaşındaki başkan Ali Şafak Öztürk’ün bıraktığı enkazı kaldırmak önceki gün başkan seçilen Cihan Bulut’a kaldı. Antalyaspor bir an önce Nasri’den en az zararla kurtulmanın yollarını arıyor. (Fanatik)