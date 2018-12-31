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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Futbol
İHA
31.12.2018 - 09:53, Son Güncelleme:

Antalyaspor'da Boffin kaleyi bırakmadı

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Antalyaspor'da Boffin kaleyi bırakmadı

Antalyaspor’da, ligin ilk yarısında forma giyen 24 futbolcudan en fazla süre alanı kaleci Boffin, en azı ise 15 yaşındaki Fehmi Koç oldu. Kırmızı-beyazlılarda 6 futbolcu da kadroda yer almalarına rağmen 1 dakika bile şans bulamadı.

Spor Toto Süper Lig’in ilk devresinin sona ermesinin ardından Antalyasporlu futbolcuların oynama istatistikleri belli oldu. Kırmızı-beyazlı takımda kaleci Ruud Boffin, maçların tamamında yeşil zeminde yer alan tek futbolcu olurken, en az oynayan isim ise Fenerbahçe karşılaşmasının son dakikasında oyuna girerek Türk futbol tarihinin en genç oyuncusu olarak tarihe geçen Fehmi Koç oldu.

İstikrarlı oyuncular

Antalyaspor’da 17 maçın tamamında forma giyen tek futbolcu Ruud Boffin oldu. Belçikalı kaleciyi 17 maçın 16’sında sahada yer alan bin 440 dakikayla Nazım Sangare , bin 442 dakikayla Diego Angelo ve bin 411 dakikayla Hakan Özmert takip etti. Antalyaspor’da en az oynayan isim ise Fehmi Koç oldu.

6 futbolcu süre alamadı

Antalyaspor’da kadroda yer almalarına rağmen kaleci Ferhat Kaplan 17 maçın tamamını yedek kulübesinde tamamlarken diğer kaleci Ozan Evrim Özenç de süre alamadı. Musa Nizam ve Olcan Adın ile genç futbolcular Mustafa İnan ile Sergen Yatağan kadroda yer bulup, sahaya çıkamayan isimler oldu.

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