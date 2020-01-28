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Futbol
AA
Haber Giriş: 28.01.2020 - 17:02,Son Güncelleme:/

Antalyaspor'da Adis Jahovic elmacık kemiği operasyonu geçirdi

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Antalyaspor'da Adis Jahovic elmacık kemiği operasyonu geçirdi

Antalyasporlu Adis Jahovic, elmacık kemiği operasyonu geçirdi. Golcü oyuncu 4-6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Süper Lig'in 19. haftasında Yukatel Denizlispor-Antalyaspor maçında kafasına darbe alan ve travma şüphesiyle hastaneye kaldırılan Makedon futbolcu Adis Jahovic'in tedavisi sürüyor.

Jahovic, Memorial Antalya Hastanesi'nde Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Ömer Özkan ile Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Mahmut Akyüz tarafından yapılan tetkikler sonucu elmacık kemiğinden operasyon geçirdi. Jahovic'in 2 hafta sonra koşulara başlayabileceği, 4 ile 6 hafta arasında sahalara dönüş yapacağı öğrenildi.

Jahovic'i hastanede ziyaret eden kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk de geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Antalyasporda Adis Jahovic elmacık kemiği operasyonu geçirdi

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