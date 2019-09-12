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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)
12.09.2019 - 12:14, Son Güncelleme:

Antalyaspor'da 5 eksik var

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Antalyaspor'da 5 eksik var

Antalyaspor'un cumartesi günü sahasında oynayacağı İstikbal Mobilya Kayserispor maçında Amilton, Salih Dursun, Harun Kavaklıdere ile Yakup Mert Çakır sakatlığı, Yekta Kurtuluş da tam hazır olmadığı için forma giyemeyecek.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 4'üncü haftasında Antalyaspor 14 Eylül Cumartesi saat 20.00'da sahasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde maçın hazırlıklarına devam ediyor. Antalyaspor'da Amilton, Salih Dursun, Harun Kavaklıdere ile kaleci Yakup Mert Çakır sakatlığı nedeniyle İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında oynayamayacak. Teknik direktör Korkmaz'ın tam hazır olmayan Yekta Kurtuluş'a görev vermesi beklenmiyor.

Antalyasporda 5 eksik var
Antalyaspor'da 5 eksik var

HARUN KAVAKLIDERE AMELİYAT OLACAK

Dün gerçekleştirilen antrenman sırasında sağ diz menisküs ve çapraz bağlarından sakatlanan Harun Kavaklıdere, bugün saat 14.00'da Memorial Antalya Hastanesi'nde ameliyat olacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

Fırat Aydınus'un düdük çalacağı maçta yardımcılığı Kemal Yılmaz ve Süleyman Özay yapacak. Burak Taşkınsoy'un dördüncü hakem olarak görev alacağı maçta VAR'da Özgür Yankaya, AVAR'da ise Mert Güzenge yer alacak.

BİLET FİYATLARI

Kırmızı beyazlıların İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmasında galibiyet hedeflediği karşılaşmanı bilet fiyatları da açıklandı. Buna göre, VIP tribün 100, batı tribünü 60, doğu tribünü 40, kale arkası 20 ve misafir takım tribünü bilet fiyatı ise 26 TL olarak belirlendi.

 

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