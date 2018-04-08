Antalyaspor yükselişe geçti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAntalyaspor yükselişe geçti
GeriFutbol Antalyaspor yükselişe geçti
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Futbol
08.04.2018 - 12:42, Son Güncelleme:

Antalyaspor yükselişe geçti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalyaspor yükselişe geçti

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ilk kez art arda 3 galibiyet almayı başardı.

Ligin 26. haftasında Kasımpaşa'yı deplasmanda 3-2, 27. haftada sahasında Bursaspor'u 2-0 ve 28. haftada dış sahada Kardemir Karabükspor'u 2-1 mağlup etmeyi başaran kırmızı-beyazlılar, bu sezon ilk kez art arda 3 maçtan galibiyetle ayrıldı. Akdeniz ekibi, Kardemir Karabükspor galibiyetiyle puanını 34'e yükselterek, sezonun bitimine 6 hafta kala az da olsa rahatladı. Ligin geride kalan bölümünde 9 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyeti bulunan Antalyaspor, rakip fileleri 35 kez havalandırdı, kalesinde ise 48 gol gördü. Kardemir Karabükspor maçında bir gol kaydeden Antalyaspor'un en skorer ismi Deniz Kadah, forma giydiği 21 müsabakada 9 gole ulaştı.

Arıcı: "Alınan üç puan inanılmaz güzel"

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kardemir Karabükspor'u deplasmanda mağlup ederek haftayı 3 puanla kapatmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Ligde son iki maçta aldıkları galibiyetlerin moraliyle Kardemir Karabükspor karşısına çıktıklarını aktaran Arıcı, "Kardemir Karabükspor karşısında alınan üç puan inanılmaz güzel. Takımımızda moraller çok iyi." diye konuştu. Arıcı, artık gelecek hafta konuk edecekleri Atiker Konyaspor maçını düşünmeye başladıklarını vurgulayarak, bu müsabakanın sezonun en önemli karşılaşması haline geldiğini belirtti. Rakiplerinin de düşme potasından kurtulmaya çalıştığını kaydeden Arıcı, "Atiker Konyaspor karşısında galibiyet alırsak, ligde kalmayı hemen hemen garantileyeceğiz. O yüzden tüm Antalyalıları, tribünde takımlarını desteklemeye çağırıyorum." ifadelerini kullandı. Arıcı, Atiker Konyaspor maçından galibiyetle ayrılmaları durumunda, gelecek sezonun planlamalarına başlayacaklarını dile getirdi.

"Hamza hoca geldikten sonra Antalyaspor toparlandı"

Cumhur Arıcı, takımlarının sezon başında büyük hedeflerle lige başladığını belirterek, daha sonra yaşanan sıkıntılar sonucunda alınan kötü sonuçlarla iki kez teknik direktör değişikliğine gittiklerini hatırlattı. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun göreve gelmesinin ardından takımda huzurun yeniden sağlandığını aktaran Arıcı, "Devre arasında Nasri, Menez ve her ne kadar gitmesini istemesek de Eto'o'nun gitmesi, takım adına iyi oldu. Hamza hoca geç saatlere kadar kulüpte mesai yaparak, takımı bulunduğu durumdan kurtarmaya çalıştı. Takımda denge ve disiplini sağladı. Hamza hoca geldikten sonra Antalyaspor toparlandı." diye konuştu.

Arıcı, sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncuların hemen hemen tümünün takımda kalmasını istediklerini, kulübün ekonomik olarak zor zamanlarında oyuncuların sıkıntı çıkartmayarak destek verdiğini söyledi.  Kulübün ekonomik olarak toparlandığını vurgulayan Arıcı, futbolculara alacaklarının zamanında ödendiğini sözlerine ekledi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Cenk Tosun'un şanssızlığı! Öyle bir gol kaçırdı ki...

Galatasaray bombası! Görüşmeler başladı...

Everton Liverpool maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Kartallar yüksek uçar! Beşiktaş'tan Göztepe'ye gol yağmuru...