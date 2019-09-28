Antalyaspor, Yeni Malatyaspor maçına hazır
Antalyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında yarın BtcTurk Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Antalyasporlu futbolcular, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi son çalışmasını gerçekleştirdi.
Akdeniz temsilcisi, idmanda taktik çalıştı.
Antalya Stadı'nda yarın saat 16.30'da başlayacak Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor karşılaşmasını hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
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