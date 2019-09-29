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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
29.09.2019 - 17:27, Son Güncelleme:

Antalyaspor - Yeni Malatyaspor: 3-0

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Antalyaspor - Yeni Malatyaspor: 3-0

Spor Toto Süper Lig'in 6. hafta karşılaşmasında Antalyaspor sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup etti.

Antalya Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 38. dakikada Aatıf Chahechouhe,  61. dakikada Ufuk Akyol  ve 90. dakikada Hakan Özmert  kaydetti. Yeni Malatyaspor'da Mustafa Akbaş 89. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla Antalyaspor puanını 8'e yükseltirken, Yeni Malatyaspor 7 puanda kaldı. 

Antalyaspor - Yeni Malatyaspor: 3-0

MAÇTAN DAKİKALAR

22. dakikada Guilherme'nin sağ kanattan ceza sahasına ortasında, arka direkte topla buluşan Donald'ın kaleci Boffin'le karşı karşıya pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

38. dakikada Antalyaspor karşılaşmada öne geçti. Diego'nun pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Chahechouhe'nun sert vuruşunda, sol kale direğine çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

43. dakikada ceza sahası dışında kazanılan serbest vuruşu kullanan Guilherme'nin şutunda, meşin yuvarlak az fazla üstten auta çıktı.

45+1. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Leschuk'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

48. dakikada Amilton'un pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Nazım Sangare'nin vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin müdahalesiyle oyun alanına geri döndü.

59. dakikada Leschuk'un pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Celustka'nın vuruşunda, kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

60. dakikada Diego'nun pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Charles'ın vuruşunda, meşin yuvarlak uzak kale direğinin yanından auta çıktı.

61. dakikada Antalyaspor karşılaşmada farkı ikiye çıkardı. Leschuk'tan aldığı pas sonrası topu ceza sahası ön çizgisine kadar süren Ufuk Akyol'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin sağından ağlarla buluştu: 2-0.

85. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fofana'nın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

86. dakikada Charles'ın pasıyla ceza sahasına girmek üzere olan Gelson Dala, Mustafa Akbaş'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Bahattin Şimşek, faul düdüğünü çalarak Mustafa Akbaş'a sarı kart verdi. Ancak hakem Bahattin Şimşek daha sonra VAR'a gitti.

88. dakikada hakem Bahattin Şimşek, VAR incelemesinin ardından Gelson Gala'yı son adam olarak değerlendirerek, Mustafa Akbaş'ı kırmızı kartla oyun dışına gönderdi ve BtcTurk Yeni Malatyaspor sahada 10 kişi kaldı.

90. dakikada Antalyaspor, karşılaşmada farkı üçe çıkardı. Ceza sahası dışı sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşu kullanan Hakan Özmert'in direkt kaleye şutunda, meşin yuvarlak kaleci Farnolle'nin üzerinden ağlarla buluştu: 3-0.

Karşılaşma, Antalyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Stat: Antalya

Hakemler: Bahattin Şimşek, Mehmet Kısal, İbrahim Bozbey

Antalyaspor: Boffin, Nazım Sangare, Bahadır Öztürk, Diego, Celustka, Charles, Ufuk Akyol (Dk. 74 Chico), Amilton (Dk. 82 Mukairu), Chahechouhe, Hakan Özmert, Leschuk (Dk. 69 Gelson Dala)

BtcTurk Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Robin Yalçın, Mustafa Akbaş, Sakıb Aytaç (Dk. 62 Erkan Kaş), Acquah, Chaaleli (Dk. 62 Murat Yıldırım), Guilherme, Donald (Dk. 69 Eren Tozlu), Fofana, Jahovic

Goller: Dk. 38 Chahechouhe, Dk. 61 Ufuk Akyol, Dk. 90 Hakan Özmert (Antalyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 88 Mustafa Akbaş (BtcTurk Yeni Malatyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 40 Sakıb Aytaç, Dk. 90 1 Erkan Kaş (BtcTurk Yeni Malatyaspor), Dk. 53 Ufuk Akyol, Dk. 82 Bülent Korkmaz (Teknik direktör), Dk. 90 4 Charles (Antalyaspor)

Antalyaspor - Yeni Malatyaspor: 3-0

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