Antalyaspor - Yeni Malatyaspor
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Antalyaspor, Antalya Stadyumu'nda Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Arda Kardeşler'in yöneteceği karşılaşmayı anbean, 3 boyutlu "Spor Arena Canlı Anlatım" sayfamızdan takip edebileceksiniz...
Muhtemel 11'ler...
Antalyaspor: Boffin, Sangare, Diego, Celutska, Chico, Yekta, Hakan Özmert, Amilton, Fredy, Doukara, Mevlüt Erdinç
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Murat Akça, Mina, Seth, Bülen, Murat Yıldırım, Robin, Guilherme, Aleksic, Ömer, Kamara
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