Antalyaspor – Trabzonspor: 1-3

Stat: Antalya

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu , Erdinç Sezertam , Asım Yusuf Öz

Antalyaspor: Ferhat Kaplan , Nazım Sangare , Celustka , Diego Angelo , Eren Albayrak , Ufuk Akyol , Doğukan (Amilton dk. 75 ), Fredy (Serdar Özkan dk. 46 ), Hakan Özmert , Gustavo Blanco , Mukairu (Aatif Chahechouhe dk. 46 )

Yedekler: Boffin, Tarık Çamdal, Salih Dursun, Chico, Harun Alpsoy, Yekta Kurtuluş, Dala

Teknik Direktör: Stjepan Tomas

Trabzonspor: Uğurcan Çakır , Hüseyin Türkmen , Kamil (Abdurrahim Dursun dk. 53 ), Gaston Campi , Serkan Asan , Yusuf Sarı (Majid Hosseini dk. 80 ?), Obi Mikel , Abdulkadir , Daniel Sturridge (Caleb Ekuban dk. 60 ), Nwakaeme , Sörloth

Yedekler: Erce Kardeşler, İvanildo Fernandes, Doğan, Cafer Tosun, Ogenyi Onazi, Donis Avdijaj, Fıratcan Üzüm

Teknik Direktör: Ünal Karaman

Gol: Celustka (dk. 18) (Antalyaspor), Sörloth (dk. 3), Nwakaeme (dk. 25), Yusuf Sarı (dk. 45) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Hakan Özmert, Serdar Özkan (Antalyaspor), Daniel Sturridge, Serkan Asan (Trabzonspor)





MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

Karşılaşmanın ilk atağında Trabzospor öne geçti. 3. dakikada Sturridge'in ara pasında sol çaprazdan ceza sahasına giren Sörloth'un vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Ferhat Kaplan'ın müdahalesine rağmen ağlarla buluştu: 0-1

16. dakikada Hakan Özmert'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Leschuk'un kafa vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak meşin yuvarlağı kornere çeldi.

17. dakikada Antalyaspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan kazanılan köşe atışını Hakan Özmert paslaşarak kullandı. Hakan Özmert, yeniden aldığı topu ceza sahasına ortaladı. Obi Mikel'den seken topla arka direkte buluşan Celustka'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1

25. dakikada Trabzonspor yeniden öne geçti. Sağ kanatta kazanılan korneri kullanan Yusuf Sarı'nın ceza sahasına ortasında, ön direkte topla buluşan Sturridge, kafayla meşin yuvarlağı içeriye aktardı. Arka direkte topla buluşan Nwakaeme, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2

37. dakikada Eren Albayrak'ın sol kanattan ceza sahasına ortasında, topla buluşan Leschuk'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

45. dakikada Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Nwakaeme'nin ara pasıyla sol kanattan ceza sahasına giren Kamil Ahmet Çörekçi'nin yerden ortasında ceza sahası için sağ çaprazda topla buluşan Yusuf Sarı, düzgün bir vuruşla fileleri havalandırdı: 1-3

Karşılaşmanın ilk yarısı, Trabzonspor'un 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

50. dakikada sağ kanattan Nazım Sangare’nin ceza alanına ortasına hareketlenen Aatif Chahechouhe’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden auta gitti.

62. dakikada Ufuk Akyol'un ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutta kaleci Uğurcan Çakır topa iki hamlede hakim oldu.

77. dakikada Sörloth'un pasıyla ceza sahasının içinde meşin yuvarlağı önünde bulan Nwakaeme'nin gelişine vuruşunda top kaleci Ferhat’ta kaldı.

85. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Chahechouhe, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda Uğurcan topa sahip oldu.

MAÇTAN NOTLAR

Spor Toto Süper Lig 14. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Trabzonspor'da kadro tercihleri dikkati çekti.



Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, geçen hafta 1-1 eşitlikle sona eren Galatasaray maçının ilk 11'inde ikisi zorunlu 3 değişiklik yaptı.



Bordo-mavili teknik adamın geçtiğimiz hafta Galatasaray maçında ilk 11'de yer verdiği ve gördüğü sarı kart sonrası cezalı durama düşen Jose Sosa'nın yerine Abdulkadir Parmak şans buldu.

Karaman, sakatlığı bulunan Joao Pereira'yı kadroya alınmazken, Majid Hosseini ise yedek soyundu. Bu oyuncuların yerine Serkan Asan ile Daniel Sturridge ilk 11'de sahaya çıktı.



- Antalyaspor'da 3 değişiklik



Antalyaspor Teknik Direktörü Stjepan Tomas, ligde son oynanan Medipol Başakşehir maçına göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı.



Kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü, geçen hafta deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-0 yenildikleri karşılaşmanın ilk 11'inde yer alan Aatif Chahechouhe, Charles ve Tarık Çamdal'ın yerine Leschuk, Fredy ve Eren Albayrak'a şans tanıdı.



Öte yandan, Trabzonsporlu oyuncuların seremoni sırasında okunan İstiklal Marşı sırasında yüzlerini statta asılı bulunan Türk bayrağına doğru döndükleri görüldü.

Maçtan önce, yaşamını yitiren Trabzonspor'un eski oyuncusu Tuncay Mesci için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.