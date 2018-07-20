Antalyaspor şut çalıştı
Spor Toto Süper Lig hazırlıklarını Hollanda’da sürdüren Antalyaspor, yaptığı hazırlık maçının ardından şut çalışması yaptı.
Kırmızı-beyazlı ekip sabah antrenmanında şut çalışmaları gerçekleştirdi. Teknik direktör Bülent Korkmaz, antrenman öncesinde futbolcularla saha içinde yaptığı toplantıda, Fortuna Sittard ile oynanan hazırlık maçının değerlendirmesini yaptı.
Takım halinde düz koşuyla başlayan antrenman, ısınma hareketleri ve beşe iki oyunuyla devam etti.
Bülent Korkmaz, daha sonra şut çalışması yaptırdı. Antrenman, sıcak havaya rağmen yüksek tempoda geçti.
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