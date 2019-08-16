Antalyaspor, Süper Lig'in açılış maçlarında zorlanıyor!

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAntalyaspor, Süper Lig'in açılış maçlarında zorlanıyor!
GeriFutbol Antalyaspor, Süper Lig'in açılış maçlarında zorlanıyor!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
16.08.2019 - 11:42, Son Güncelleme:

Antalyaspor, Süper Lig'in açılış maçlarında zorlanıyor!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalyaspor, Süper Lig'in açılış maçlarında zorlanıyor!

Süper Lig'de oynadığı 23 ilk hafta mücadelesinin 11'inde rakiplerine mağlup olan Antalyaspor, ilk maçlarını kazanmakta zorlanıyor.

Geçen sezonu 45 puanla 7. sırada tamamlayan kırmızı-beyazlı takım, bu sezon da ligi iyi bir yerde bitirmeyi hedefliyor.

2015-2016 sezonunda Samuel Eto'o, 2017-2018 sezonunda Samir Nasri, Jeremy Menez transferleriyle adından söz ettiren Akdeniz ekibi, geçen sürede bu yıldız futbolcularla yollarını ayırdı.

Bu transfer sezonunda Çaykur Rizespor'dan Aatıf Chahechouhe, Bodrum Belediyesi Bodrumspor'dan Harun Kavaklıdere ve Fatih Karagümrük'ten Ufuk Akyol'u kadrosuna katan Antalyaspor, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu perdesini, 18 Ağustos Pazar günü Göztepe deplasmanında açacak.

İzmir ekibiyle Süper Lig'de bugüne kadar 8 kez karşılaşan Antalyaspor, bu maçlarda rakibine karşı 1'i deplasmanda 4 galibiyet elde etti.

Antalyaspor, sarı-kırmızılı rakibiyle karşılaşmaların 3'ünden mağlubiyet, 1'inden de beraberlikle ayrıldı.

- İlk maç sendromu

Kırmızı-beyazlıların, bugüne kadar Süper Lig'de rakipleriyle oynadığı ilk hafta maçlarının 11'inde mağlup oldu, 7 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

Süper Lig'de ilk maçlarının 13'ünü deplasmanda, 10'unu evinde oynayan Antalyaspor, en farklı ilk hafta mağlubiyetinde 2001-2002 sezonunda konuk ettiği MKE Ankaragücü'ne 8-1 yenildi.

Deplasmanda oynadığı ilk hafta maçlarından 8'ini kaybeden, 3'ün de berabere kalan Akdeniz temsilcisi, 2 karşılaşmadan galip ayrıldı. Antalyaspor, 2000-2001 sezonunda deplasmanda Siirt Jetpaspor'u 2-1, 2015-2016 sezonunda ise Medipol Başakşehir'i sahasında 3-2 yendi.

Akdeniz temsilcisi, deplasman galibiyetiyle başladığı 2000-2001 sezonunu 36 puanla 15'inci, 2015-2016 sezonunu ise 45 puanla 9. sırada bitirdi.

Antalyaspor, ilk hafta maçlarında Fenerbahçe ve Beşiktaş ile 3'er, Sakaryaspor, İstanbulspor, Gençlerbirliği ile 2'şer, Adana Demirspor, Bursaspor, Siirt Jetpaspor, MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor, Ankaraspor, Gaziantepspor, Kayseri Erciyespor, Medipol Başakşehir, Osmanlıspor, Kayserispor ile 1'er kez karşı karşıya geldi.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Antalyaspor, Süper Ligin açılış maçlarında zorlanıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Göztepe, Süper Lig'de 28. kez mücadele edecek! 838 maçta...
Denizlispor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Son Dakika: Transferde Mesut Özil bombası! Fenerbahçe yazılmıştı ve...
Antalyaspor, Süper Lig'in açılış maçlarında zorlanıyor!