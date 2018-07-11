Antalyaspor, Süper Lig hazırlıklarını Erzurum’da sürdürüyor
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum- Palandöken’den kamp yapan Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor’u ziyaret etti.
Antalyaspor, Süper Lig hazırlıklarını Erzurum’da sürdürüyor. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenmanın ardından Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kampı ziyaret etti. Teknik direktör Bülent Korkmaz tarafından karşılanan Başkan Sekmen, futbolculara hitaben yaptığı konuşmada, "Süper Lig’de çok önemli bir geçmişe sahip olan Antalyaspor’u Erzurum’da ağırlamaktan mutluluk ve onur duyduk. Erzurum’umuz, sezon başı kamp yapmak için mükemmel bir iklim ve ortamla sahip. Buradaki kampın faydalarını lig mücadelesinde görmenizi ve başarılı olmanızı diliyorum. Yolunuz her zaman açık olsun" dedi.
Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, kırmızı-beyazlı ekibe Erzurum yöresine özel bir tepsi tatlı ikram etti.
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