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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
23.02.2019 - 13:30, Son Güncelleme:

Antalyaspor, Sivas'ta dirildi

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Antalyaspor, Sivas'ta dirildi

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, evinde Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleyi Antalyaspor 2-1 kazandı. İlk yarıda Nzaım Sangare ve Souleymane Doukara'nın golleriyle Antalya ekibi 3 puanı kaptı. Sivasspor'un tek golü 65. dakikada Arouna Kone'den geldi. Antalyaspor 32 puana yükseldi. Sivasspor ise 31 puanda kaldı. Antalyaspor 7 maç sonra 3 puan aldı.

STAT: Başakşehir Koleji 4 Eylül Stadı

HAKEMLER: Cüneyt Çakır , Bahattin Duran , Tark Ongun

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Tolgahan - Douglas , Bjarsmyr , Braz , Ziya , Diabate , Hakan , Ndinga (Dk.84 Muhammet), Rybalka (Dk.63 Mert Hakan ) - Emre (Dk.63 Erdoğan ), Kone

ANTALYASPOR: Ferhat - Salih , Diego , Sangare , Chico , Serdar(Dk.74 Doğukan), Fredy (Dk.82 Yekta), Fernando , Amilton (Dk.86 Bahadır), Hakan , Doukara

GOLLER: Dk.65 Kone(DG Sivasspor)- Dk.36 Sangare, Dk.45 Doukara(P) (Antalyaspor)

SARI KARTLAR: Braz(DG Sivasspor) - Amilton, Fredy (Antalyaspor)

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Maçtan dakikalar

2'nci dakikada sağdan Douglas'ın getirdiği topu ceza alanındaki Kone'ye bıraktı. Kone sol çaprazdaki Emre'yi gördü. Emre'nin yerden şutunu kaleci Ferhat ayaklarıyla çeldi.

16'ncı dakikada sol kanattan Serdar'ın ceza alınan çevirdiği topu kontrol eden Doukara'nın yakın mesafeden yerden sektirerek yaptığı vuruşta top üst direkten oyuna döndü.

31'inci dakikada sağdan Amilton'un ortaladığı topa Doukara dokunamadı, savunmadan seken topa gelişine Fredy sert vurdu, top üstten az farkla auta gitti.

36'ncı dakikada gelişen Antalyaspor atağında Amilton'un pasında sağ kanatta topla buluşan Nazim Sangare ceza alanına doğru topla hareketlendi. Ceza alanında çaprazdan sert şutunda top ağlarla buluştu. 0-1

45'inci dakikada ceza sahasında rakibinden sıyrılmak isteyen Amilton, Braz'ın müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Doukara topu filelere gönderdi. 0-2

50'nci dakikada Ziya'nın soldan taşıdığı topa Kone Emre'ye bıraktı. Emre'nin sol ayağı ile şutu kaleci Ferhat'ta kaldı. 
65'inci dakikada gelişen Demir Grup Sivasspor atağında sağ kanattan Douglas'ın ceza alanına ortaladığı topa ceza alanında Kone kafa vuruşunu yaptı ve topu filelere gönderdi. 1-2

72'nci dakikada Serdar Özkan'ın ceza alanı dışından yerden şutunu kaleci Tolgahan yatarak aldı. 

77'nci dakikada sol kanattan Erdoğan çok iyi hareketlendi. İçeriye çevirdiği topa altı pas içinde Kone, etkili vuruş yapamayınca top yandan auta gitti. 

90'ıncı dakikada sağ kanattan Muhammet ceza alına girdi, Kone'yi topla buluşturdu. Kone'nin geriye bıraktığı topa Mert Hakan sert vurdu, top az farkla yandan auta gitti.

Karşılaşma konuk ekip Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.

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