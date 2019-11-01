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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
01.11.2019 - 12:04, Son Güncelleme:

Antalyaspor seyirci rekoruna hazırlanıyor! Beşiktaş maçında...

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Antalyaspor seyirci rekoruna hazırlanıyor! Beşiktaş maçında...

Antalyaspor, Antalya Stadyumu’nda oynanan maçlarda seyirci rekorunu kırdığı 2 sezon önceki Beşiktaş maçından sonra, yeni bir rekoru yine bir Beşiktaş maçında kırmayı hedefliyor.

Antalyaspor, bu hafta Beşiktaş ile oynayacağı karşılaşmada seyirci rekorunu kırmayı hedefliyor.

Kırmızı beyazlı ekibin en çok seyircili maçları, 2015-2016 sezonunda oynanan ve 19 bin 691 kişinin izlediği Beşiktaş maçı, aynı sezon oynanan ve 21 bin 735 kişinin izlediği Fenerbahçe maçı ve 2016-2017 sezonunda oynanan 27 bin 357 kişinin izlediği Beşiktaş maçları olmuştu.

Antalyaspor yönetimi, 27 bin 357 kişi ile seyirci rekorunun kırıldığı Beşiktaş maçını geride bırakıp yeni bir rekora imza atmak için özel çalışma yaptı.

BİLET FİYATLARI DÜŞÜRÜLDÜ!

Kulübün sosyal medya hesaplarından hafta başından bu yana taraftarı desteğe davet eden yönetim, bilet fiyatlarını, sezon başında açıklanan rakamlardan düşük tutarak, VIP 100 TL, batı tribünü 60 TL, doğu tribünü 40 TL, kale arkası tribünlerini de 20 lira olarak belirledi.

Yönetim ayrıca, tribünlerin sadece Antalyasporlular tarafından doldurulması için misafir tribün biletleri hariç diğer tribünler için Beşiktaş Passolig kartı olanlara bilet satılmayacağını da duyurdu.

25 BİN BAYRAK YAPTIRILIYOR!

Tribündeki futbol atmosferini coşkuyu artırmayı hedefleyen Antalyaspor yönetimi, 25 bin bayrağı taraftara dağıtacak. Ayrıca dev bayraklarla tribünlerin belirli bölgelerinde görsel bir şölen oluşturulacak.

Yönetim olarak Beşiktaş maçına önem verdiklerini vurgulayan Antalyaspor Basın Sözcüsü Murat Süğlün, "Taraftarımız bizi yalnız bırakmasın. Takımımız zorlu maça konsantre oldu. Taraftarımızın desteğiyle, birlik ve bütünlük içinde güzel bir sonuç almak istiyoruz" dedi.

Antalyaspor seyirci rekoruna hazırlanıyor Beşiktaş maçında...

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