Antalyaspor serbest düşüşte!

Süper Lig'in ilk 7 haftasında Göztepe ve Fenerbahçe'yi deplasmanda, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u ise sahasında mağlup eden, İttifak Holding Konyaspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaşmalarından birer puan çıkaran Antalyaspor, 11 puan toplama başarısı gösterdi.

Ligin 8. haftasında Gençlerbirliği'ne sahasında 6-0 yenilerek düşüşe geçen Akdeniz ekibinde, 11. haftadaki Çaykur Rizespor mağlubiyetinden sonra teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollar ayrıldı.



Takımın başına geçen Medipol Başakşehir'in yardımcı antrenörü Stjepan Tomas'da kötü gidişatı durduramadı ve Hırvat çalıştırıcının görevine ilk yarının tamamlanmasıyla birlikte son verildi.

Tomas yönetimindeki Antalyaspor, Gaziantep FK'yle 1-1, Aytemiz Alanyaspor'la 0-0 ve Ankaragücü ile 2-2 berabere kalarak toplam 3 puan elde edebildi.

Bu süreçte Medipol Başakşehir'e 2-0, Trabzonspor'a 3-1 ve Galatasaray'a 5-0 mağlup olan Akdeniz ekibi, ilk yarıyı 14 puanla 16. sırada tamamlayarak küme düşme potasında yer aldı.



- Gol yükünü 10 oyuncu sırtlıyor



Antalyaspor, 17 haftalık periyotta 15 gol atarken, kalesinde 33 gol gördü.



Başkent ekibinin kaydettiği 15 golde 10 futbolcunun imzası bulunuyor. Takımda en golcü futbolcu, 3 golle 32 yaşındaki Serdar Özkan olurken, onu 2'şer golle Paul Mukairu, Gustavo Leschuk ve Ufuk Akyol takip etti.



- En fazla süre alanlar



Antalya ekibinde ilk yarı en fazla süre alan futbolcu, Nazım Sangare oldu. Tüm maçlarda forma giyen 25 yaşındaki futbolcu, toplam 1530 dakika sahada kaldı.



Antalyaspor'da 4. sezonunu geçiren Çek stoper Ondrej Celustka, ilk yarıda 1336 dakika forma giyerken, en fazla süre alan oyuncular içerisinde Ufuk Akyol (1306 dakika), Diego Angelo (1260 dakika), Charles Basilio Da Silva (1036 dakika), Aatif Chahechouhe (1022 dakika) ve Hakan Özmert (988 dakika) ön palana çıktı.



- Sadece 1 kırmızı kart çıktı



Antalyaspor, 17 haftalık bölümü 1 kırmızı ve 42 sarı kartla tamamladı. Antalya ekibi, Gençlerbirliği önünde Bahadır Öztürk'ün kırmızı kart görmesi nedeniyle sahada 10 kişi kaldı.

Kırmızı-beyazlılarda ilk devre en çok sarı kartı Hakan Özmert (7) görürken, onu Charles (4) ve Ufuk Akyol (4) takip etti.



- Futbolcuların ilk yarı raporu



Antalyaspor'da futbolcuların ilk yarı istatistikleri şöyle:

Futbolcu Maç sayısı Süre Sarı kart Kırmızı kart Gol

Nazım Sangare 17 1530 3 - 1

Ondrej Celustka 15 1336 2 - 1

Ufuk Akyol 16 1306 4 - 2

Diego Angelo 14 1260 1 - 1

Charles Basilio Da Silva 12 1036 4 - -

Aatif Chahechouhe 16 1022 - - 1

Hakan Özmert 14 988 7 - 1

Gustavo Blanco Leschuk 13 937 3 - 2

Paul Mukairu 16 917 2 2

Bahadır Öztük 11 893 2 1 -

Amilton Minervino Da Silva 12 835 2 - -

Ruud Boffin 9 810 2 - -

Serdar Özkan 12 730 3 - 3

Ferhat Kaplan 8 720 3 - -

Eren Albayrak 9 667 1 - -

Doğukan Sinik 11 620 2 - -

Luis Grando (Chico) 8 445 - - 1

Tarık Çamdal 4 276 1 - -

Alfredo Riberio (Fredy) 9 190 - - -

Gelson Dala 6 166 - - -

Salih Dursun 3 70 - - -

Harun Alpsoy 1 9 - - -

Yekta Kurtuluş 1 0 - - -

Bünyamin Balcı 0 0 - - -

Cenk Şen 0 0 - - -

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