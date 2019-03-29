Antalyaspor, Rizespor'u Mevlüt Erdinç'le geçti
Spor Toto Süper Lig ekiplerini karşı karşıya getiren hazırlık maçında Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u 3-1 yendi.
Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Oteli'ne ait futbol sahasında oynanan karşılaşmaya Antalyaspor, Ferhat Kaplan, Diego, Zeki Yıldırım, Charles, Fredy, Cissokho, Nazım Sangare, Doukara, Hakan Özmert, Amilton, Bahadır Öztürk 11'iyle başladı.
Konuk takım Çaykur Rizespor ise Cihan Topaloğlu, Orhan Ovacıklı, Koray Altınay, Talbi, Mehmet Uslu, Saadane, Çınar Tarhan, Mustafa Saymak, Moroziuk, Umar, Samudio'ya ilk 11'iyle sahada yer aldı.
İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında baskılı oyun sergileyen Antalyaspor, 75. dakikada Mevlüt Erdinç’in golüyle 1-0 öne geçti. 77. dakikada Mevlüt Erdinç, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-0
Maçın 80. dakikasında Çaykur Rizespor’dan Mustafa Saymak meşin yuvarlağı filelere göndererek farkı bire indirdi: 2-1
Antalyaspor, Doğukan Sinik'in 87. dakikada attığı golle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Antalyaspor'un ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Tarık Çamdal, mücadelenin ikinci yarısında forma giydi.
Maçı Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.
ANTALYASPOR: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare (Dk.68 Osman Çelik), Bahadır Öztürk, Diego Angelo (Dk.66 Grando Chico), Aly Cissokho (Dk.73 Tarık Çamdal), Zeki Yıldırım (Dk.72 Erman Vardar), Charles da Silva (Dk.73 Yekta Kurtuluş), Amilton Minervino (Dk.59 Serdar Özkan), Hakan Özmert (Dk.59 Harun Alpsoy), Fredy Ribeiro (Dk.55 Doğukan Sinik) , Souleymane Doukara (Dk.59 Mevlüt Erdinç)
ÇAYKUR RİZESPOR: Cihan Topaloğlu, Orhan Ovacıklı, Koray Altınay, Omar Talbi (Dk.72 Emir Han Topçu), Mehmet Uslu, Marwane Saadane, Çınar Tarhan (Dk.78 Mohamed Abarhoun), Mustafa Saymak, Mykola Moroziuk (Dk.64 Aatif Chahechouhe), Aminu Umar, Jose Samudio (Dk.64 Fernando Boldrin)
GOLLER: Dk. 68 ve Dk. 77 Mevlüt Erdinç, Dk.87 Doğukan Sinik (Antalyaspor), Dk. 75 Mustafa Saymak (Ç.Rizespor)
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