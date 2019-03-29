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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
29.03.2019 - 16:55, Son Güncelleme:

Antalyaspor, Rizespor'u Mevlüt Erdinç'le geçti

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Spor Toto Süper Lig ekiplerini karşı karşıya getiren hazırlık maçında Antalyaspor, Çaykur Rizespor'u 3-1 yendi.

Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Oteli'ne ait futbol sahasında oynanan karşılaşmaya Antalyaspor, Ferhat Kaplan, Diego, Zeki Yıldırım, Charles, Fredy, Cissokho, Nazım Sangare, Doukara, Hakan Özmert, Amilton, Bahadır Öztürk 11'iyle başladı.

Konuk takım Çaykur Rizespor ise Cihan Topaloğlu, Orhan Ovacıklı, Koray Altınay, Talbi, Mehmet Uslu, Saadane, Çınar Tarhan, Mustafa Saymak, Moroziuk, Umar, Samudio'ya ilk 11'iyle sahada yer aldı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında baskılı oyun sergileyen Antalyaspor, 75. dakikada Mevlüt Erdinç’in golüyle 1-0 öne geçti. 77. dakikada Mevlüt Erdinç, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-0

Maçın 80. dakikasında Çaykur Rizespor’dan Mustafa Saymak meşin yuvarlağı filelere göndererek farkı bire indirdi: 2-1
Antalyaspor, Doğukan Sinik'in 87. dakikada attığı golle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Antalyaspor'un ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Tarık Çamdal, mücadelenin ikinci yarısında forma giydi.

Maçı Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk ve yönetim kurulu üyeleri de izledi.

ANTALYASPOR: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare (Dk.68 Osman Çelik), Bahadır Öztürk, Diego Angelo (Dk.66 Grando Chico), Aly Cissokho (Dk.73 Tarık Çamdal), Zeki Yıldırım (Dk.72 Erman Vardar), Charles da Silva (Dk.73 Yekta Kurtuluş), Amilton Minervino (Dk.59 Serdar Özkan), Hakan Özmert (Dk.59 Harun Alpsoy), Fredy Ribeiro (Dk.55 Doğukan Sinik) , Souleymane Doukara (Dk.59 Mevlüt Erdinç)

ÇAYKUR RİZESPOR: Cihan Topaloğlu, Orhan Ovacıklı, Koray Altınay, Omar Talbi (Dk.72 Emir Han Topçu), Mehmet Uslu, Marwane Saadane, Çınar Tarhan (Dk.78 Mohamed Abarhoun), Mustafa Saymak, Mykola Moroziuk (Dk.64 Aatif Chahechouhe), Aminu Umar, Jose Samudio (Dk.64 Fernando Boldrin)

GOLLER: Dk. 68 ve Dk. 77 Mevlüt Erdinç, Dk.87 Doğukan Sinik (Antalyaspor), Dk. 75 Mustafa Saymak (Ç.Rizespor)

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Antalyaspor, Rizesporu Mevlüt Erdinçle geçti

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