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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
30.07.2019 - 19:48, Son Güncelleme:

Antalyaspor - Rizespor maçında 4 gol

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Antalyaspor - Rizespor maçında 4 gol

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, hazırlık maçında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı.

Antalyapor, yeni sezon öncesi 5’inci, Bolu kampının 4’üncü hazırlık maçında Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor ile karşılaştı.

Fenerbahçe Serkan Acar Topuk Yaylası Tesisleri’nde oynanan karşılaşmaya kırmızı-beyazlılar Boffin, Nazım, Bahadır, Diego, Celustka, Charles, Chico, Harun Alpsoy, Ufuk, Serdar ve Mukairu ilk 11’i ile başladı.

Antalyaspor, Harun Alpsoy’un asisti ve Paul Mukairu’nun golüyle 3’üncü dakikada 1-0 öne geçti. Çaykur Rizespor, 10’uncu dakikada Moustapha El Kabir ve 23’üncü dakikada Braian Samudio’nun attığı gollerle 2-1’lik üstünlüğü yakaladı. Karşılaşmanın 38’inci dakikasında Chico’nun attığı golle skora yeniden denge geldi ve bu golle ilk 45 dakika 2-2 tamamlandı.

Karşılamanın ikinci yarısında her iki takım da kadrosundaki bütün oyunculara şans verdi. İkinci 45 dakika orta alan mücadelesi şeklinde geçerken takımların çabaları gol sonucu vermedi. Mücadele, ilk yarıda atılan gollerle 2-2 berabere sona erdi.

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