« Hürriyet.com.tr
MENÜ
Haberler >Spor Haberleri >Futbol>Antalyaspor rakibini yenerek 5. tura çıktı

Antalyaspor rakibini yenerek 5. tura çıktı

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur maçında Antalyaspor, deplasmanda TFF 2. Lig temsilcisi Etimesgut Belediyespor'u 1-0 yenerek, 5. tura yükseldi. Antalyaspor'un yıldız futbolcuları Samuel Eto'o ve Samir Nasri, 21 kişilik maç kadrosunda yer almadı.

AA
SON GÜNCELLEME

Ziraat Türkiye Kupası Etimesgut Belediyespor: 0 - Antalyaspor: 1 - Antalyaspor 5. tura yükseldi.

 

Stat: Etimesgut Belediyesi Atatürk

Hakemler: Bahattin Şimşek, Ali Saygın Ögel, Mehmet Salih Mazlum

Etimesgut Belediyespor: Hasan Sürmeli, Alaettin Batuhan Tur, Ömer Esenkaya, Nuh Aşkın (Dk. 42 Sabri Turgut), Gökhan Lale, Ahmet Kaan Ergün, Rıdvan Sağlam, Mehmet Bektaş, Eren Taşkın (Dk. 85 Halil Sıraç Demirel), Bekir Turaç Böke (Dk. 67 Erçin Ilgaz), Umut Koray Öz

Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Nazım Sangare, Yusuf Çelik, Chico, Sakıb Aytaç (Dk. 86 Musa Nizam), Harun Alpsoy, Sandro (Dk. 64 Mustafa İnan),
Danilo, Deniz Kadah, Aydın Karabulut (Dk. 56 Menez), El Kabir

Gol: Dk. 61 Danilo (Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 50 Yusuf Çelik, Dk. 90+2 El Kabir (Antalyaspor), Dk. 59 Ahmet Kaan Ergün (Etimesgut Belediyespor)




Anadolu Kulüpleri
﻿
Bunları da Beğenebilirsiniz
İlişkili Haberler
FUTBOL
BASKETBOL
VOLEYBOL