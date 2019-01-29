Antalyaspor, Musa Nizam'ın sözleşmesini feshetti
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Musa Nizam'la yollarını ayırdı.
Antalyaspor'dan yapılan açıklamada, Musa Nizam'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşılarak feshedildiği belirtildi.
Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuzla yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Altyapımızdan yetişen Musa Nizam'a hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Yorumları Göster
Yorumları Gizle