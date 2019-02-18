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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Spor Arena
18.02.2019 - 18:43, Son Güncelleme:

Antalyaspor Medipol Başakşehir maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

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Antalyaspor Medipol Başakşehir maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?

Antalyaspor Medipol Başakşehir maçı, ligin zirvesinde oturan İstanbul ekibi için kritik önem taşıyor. Geçtiğimiz hafta evinde Erzurumspor ile berabere kalan Medipol Başakşehir, kaybettiği 2 puanın telafisini bu hafta Antalyaspor karşısında sağlamaya çalışacak. Peki, Antalyaspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı oynanacak? İşte, o karşılaşmaya yönelik bazı bilgiler

Antalyaspor Medipol Başakşehir maçı, puan tablosuna etki etme potansiyeli nedeniyle haftanın merakla beklenen karşılaşması olmaya devam ediyor. Ligde galibiyet serisine doğru hareket ederken Erzurumspor maçında 2 puan kaybeden Medipol Başakşehir, Antalyaspor karşısında, bunun telafisini gerçekleştirmek için sahada olacak. Peki, Antalyaspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Antalyaspor'un 11'i: Boffin, Diego, Charles, Fredy, Doğukan, Chico, Salih, Nazım, Mevlüt, Hakan, Amilton.

Başakşehir'in 11'i: Mert, Kudriashov, Serdar, Mahmut, Mossoro, Emre, Visca, Çaiçara, İrfan Can, Arda, Robinho.

ANTALYASPOR MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Spor Toto Süper Lig'in 22. Haftasında Antalyaspor, Medipol Başakşehir'i konuk edecek. 18 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalında canlı yayınlanacak. Mete Kalkavan'ın yöneteceği mücadelede Kerem Ersoy ve Süleyman Özay yardımcılıkları üstlenecek.

Ligde geride kalan 21 maçta 45 puan toplayan turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz hafta sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile berabere kalmış ve 3 maçlık galibiyet serisi sona ermişti.

Ligde oynadığı son 6 maçta kazanamayan Antalyaspor'un 29 puanı bulunuyor.

CLİCHY KADRODA YOK

Turuncu-lacivertli ekibin Fransız sol beki Gael Clichy'nin sakatlığı sürüyor.

Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme tespit edilen ve tedavisi devam eden Clichy bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak.

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