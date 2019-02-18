Antalyaspor Medipol Başakşehir maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak?
Antalyaspor Medipol Başakşehir maçı, ligin zirvesinde oturan İstanbul ekibi için kritik önem taşıyor. Geçtiğimiz hafta evinde Erzurumspor ile berabere kalan Medipol Başakşehir, kaybettiği 2 puanın telafisini bu hafta Antalyaspor karşısında sağlamaya çalışacak. Peki, Antalyaspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı oynanacak? İşte, o karşılaşmaya yönelik bazı bilgiler
Antalyaspor Medipol Başakşehir maçı, puan tablosuna etki etme potansiyeli nedeniyle haftanın merakla beklenen karşılaşması olmaya devam ediyor. Ligde galibiyet serisine doğru hareket ederken Erzurumspor maçında 2 puan kaybeden Medipol Başakşehir, Antalyaspor karşısında, bunun telafisini gerçekleştirmek için sahada olacak. Peki, Antalyaspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma hakkında bazı bilgiler
Antalyaspor'un 11'i: Boffin, Diego, Charles, Fredy, Doğukan, Chico, Salih, Nazım, Mevlüt, Hakan, Amilton.
Başakşehir'in 11'i: Mert, Kudriashov, Serdar, Mahmut, Mossoro, Emre, Visca, Çaiçara, İrfan Can, Arda, Robinho.
ANTALYASPOR MEDİPOL BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Spor Toto Süper Lig'in 22. Haftasında Antalyaspor, Medipol Başakşehir'i konuk edecek. 18 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak olan mücadele, Bein Sports HD 1 kanalında canlı yayınlanacak. Mete Kalkavan'ın yöneteceği mücadelede Kerem Ersoy ve Süleyman Özay yardımcılıkları üstlenecek.
Ligde geride kalan 21 maçta 45 puan toplayan turuncu-lacivertliler, geçtiğimiz hafta sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile berabere kalmış ve 3 maçlık galibiyet serisi sona ermişti.
Ligde oynadığı son 6 maçta kazanamayan Antalyaspor'un 29 puanı bulunuyor.
CLİCHY KADRODA YOK
Turuncu-lacivertli ekibin Fransız sol beki Gael Clichy'nin sakatlığı sürüyor.
Sol diz iç yan bağında ikinci derece esneme tespit edilen ve tedavisi devam eden Clichy bu mücadelede takımındaki yerini alamayacak.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle