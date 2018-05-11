Evinde iki maçtır galip gelemeyen Antalyaspor, iç sahada daha uzun kazanamama serisini en son Ağustos-Ekim 2016 arasında yaşamıştı. Başakşehir'in Süper Lig'de aldığı son dokuz yenilginin sekizi deplasmanda geldi. İstanbul ekibi, bu mağlubiyetlerin altısında gol atamadı. Bu sezon Süper Lig'de penaltıdan en az gol bulan iki takımdan biri Başakşehir.

Bu sezon iç sahada öne geçtiği maçlarda en fazla puan kaybeden takım olan Antalyaspor, geri düştüğü karşılaşmalardan en fazla puan çıkaran üç ekipten biri. Hamza Hamzaoğlu ikinci bu akşamın başında göreve geldikten sonra 21 puan toplayan Antalyaspor, ilk yarıda 17 puan alabilmişti. Antalyaspor'un ligde attığı son 15 golün 10'unda Souleymane Doukara'nın doğrudan katkısı var. Edin Visca bu sezon takım arkadaşlarına 14 asist yaptı ve bu alanda ligin zirvesinde yer alıyor; ancak bu asistlerin sadece üçü deplasmanda maçlarında geldi.

Spor Toto Süper Lig’in 33. hafta açılış maçında Cuma günü sahasında Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Antalyaspor, hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Kırmızı-beyazlılarla Medipol Başakşehir toplamda 25, Spor Toto Süper Lig’de ise 16. kez karşılaşacak.

En Çok Oynanan Bahis 125 Antalyaspor - İst. Başakşehir 3 2,5Üst 1,60 10553 kez oynandı Maç Sonucu Bahsini Seç 125 Antalyaspor - İst. Başakşehir 3 15,00 %12,29 X3,75 %4,44 21,35 %83,26

Antalyaspor Medipol Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Antalyaspor Medipol Başakşehir maçı bu akşam saat 20:00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Spor Toto Süper Lig’de 32 hafta sonunda 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 14 de yenilgi alarak 38 puanla 12. sırada yer alan Antalyaspor, Cuma günü sahasında Medipol Başakşehir’i ağırlayacak. Antalyaspor ile Medipol Başakşehir ilk kez 2002-2003 yılında Spor Toto 1. Lig’de karşı karşıya geldi. İki takımın ilk kez karşılaştığı ve Antalya’da oynanan mücadeleyi kırmızı-beyazlı takım 2-1 galip tamamladı.

Antalyaspor ile Başakşehir, Spor Toto 1. Lig’de 8, Spor Toto Süper Lig’de 15 ve bir kez de Kızılcahamam Kupası’nda olmak üzere toplamda 24 kez karşı karşıya geldi. İki takım en son sezonun ilk yarısında İstanbul’da karşılaşırken mücadeleden Medipol Başakşehir 4-1 galip ayrılmıştı.



Antalya’da galibiyetler eşit

Antalyaspor ile Medipol Başakşehir toplamda 24 kez karşı karşıya gelirken, Antalyaspor bu maçlarda 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgi aldı. İki takım Süper Lig’de 15 kez karşılaşırken kırmızı-beyazlılar bu maçlarda 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 da yenilgi aldı. Antalya’da Süper Lig’de oynanan 11 maç sonunda iki takımda 5’er galibiyet alırken, bir maç ise berabere sona erdi.



Antalyaspor 25, Başakşehir 33 gol attı

Antalyaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan 24 maç sonunda Antalyaspor, İstanbul temsilcisine 25 gol atma başarısı yakalarken, Başakşehir ise kırmızı-beyazlılara 33 gol ile karşılık verdi.



En farklı galibiyet Başakşehir’den

Antalyaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan 24 maçta en farklı skoru 4-0 ile 2011-2012 sezonunda İstanbul’da oynanan maçta Medipol Başakşehir elde etti. İstanbul ekibine 4 farklı galibiyeti Eren Aydın, Doka, Tevfik Köse ve Edin Visca attığı gollerle getirdi. İki takım arasında en çok golün atıldığı maçlar ise 2003-2004, 2015-2016 sezonunun ilk yarısında oynanan 3-2’lik maçlar ve bu sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan 4-1’lik skorlar oldu. Toplamda 5 golün atıldığı bu 3 maç aralarında oynanan ve en çok golün atıldığı maçlar olarak kayıtlara geçti.



En çok 1-0 ve 2-1’lik skorlar

Antalyaspor ile İstanbul temsilcisi Medipol Başakşehir arasında en çok skor 7 maç ile 1-0 olarak istatistiklere yansıdı. İki takım arasında 6 maç 2-1, 3 maç 1-1, 2 maç 0-0 ve 3-2, 1’er maçta, 2-2, 3-1, 4-0 ve 4-1 sona erdi.



Antalyaspor’da 5 oyuncu ceza sınırında

Kırmızı-beyazlılarda M. Başakşehir maçı öncesinde ise 5 oyuncu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Akdeniz ekibi Antalyaspor’da, 3’er sarı kartları bulunan Djourou, Danilo, Chico, Yekta Kurtuluş ve Celutska M.Başakşehir maçında sarı kart görmeleri durumunda son hafta deplasmanda oynanacak A.Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.



3 oyuncu sakatlığı nedeniyle yok

Antalyaspor’da hafta içerisinde Almanya’da ameliyat olan başarılı sol bek oyuncusu Sakıb Aytaç sezonu kapatırken, son 2 haftada oynanacak M.Başakşehir ve A. Alanyaspor maçında takımdaki yerini alamayacak. Kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Salih Dursun ve Zeki Yıldırım da zorlu mücadele de forma giyemeyecek diğer oyuncular.



Gol umudu Deniz Kadah ve Doukara

Akdeniz ekibi Antalyaspor’da 32 hafta sonunda attığı 9 gol ve yaptığı 2 asistle Deniz Kadah, M. Başakşehir maçında takımın gol silahı olacak. Devre arasında Osmanlıspor’dan kadroya katılan, attığı 5 golün yanı sıra yaptığı 5 asistle takımına puanlar kazandıran Doukara da takımın gol umudu olacak.



Başakşehir’de 3 eksik

Süper Lig’de 4. Sırada yer alan M. Başakşehir'de ise Antalyaspor maçında kırmızı kart cezaları bulunan Mossoro ve Arda Turan’ın yanı sıra sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci’den yoksun maça çıkacak. Kerim Frei ise, maçta oynaması ve sarı kart görmesi halinde son hafta Başakşehir’in sahasında oynayacağı Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

"Antalyaspor ligde kalacak"

Kulüp basın sözcüsü Arıcı:

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında aldığı başarılı sonuçlarla 12. sıraya yükselen Antalyaspor'un basın sözcüsü Cumhur Arıcı, "Antalyaspor kümede kalacak." dedi.



Ligin ilk yarısını 17 puanla 15. sırada tamamlayarak düşme korkusu yaşamaya başlayan kırmızı-beyazlılar, ikinci yarıda aldığı sonuçlarla taraftarlarını sevindirdi. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetimindeki Akdeniz ekibi, devre arasından sonra oynadığı 15 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak, 38 puana ulaştı ve ligden düşme korkusunu büyük oranda atlattı.

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cumhur Arıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayati öneme sahip olan Gençlerbirliği maçından üç puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını söyledi. Rakamsal olarak bakıldığında hala küme düşme risklerinin bulunduğunu dile getiren Arıcı, şöyle konuştu:

"Ligde puan olarak altımızda olan rakiplerimiz herhangi bir şekilde puan kaybettiğinde, düşme korkusunu atlatmış oluyoruz. Medipol Başakşehir maçında en az bir puan alıp rahatlamayı hedefliyoruz. Ama bundan 72 saat öncesine göre çok daha iyi pozisyondayız. Gençlerbirliği galibiyeti hem üç puan açısından hem de ligde kalma mücadelesi verirken, mücadele ettiğimiz takımlardan birisi olan rakibimizi yenme açısından oldukça önemliydi."



Arıcı, ligden düşme korkusuyla çıkılan maçlarda takımda ayrı bir hava olduğunu, şimdiyse korkuyu büyük oranda atlattıkları için takımda rahatlama havasının oluştuğunu aktardı. Takımlarının Medipol Başakşehir maçında çok daha rahat ve pozitif bir futbol oynayacağını vurgulayan Arıcı, "Takımda moraller çok iyi. Sakıb Aytaç, Zeki Yıldırım ve Salih Dursun dışında eksiğimiz yok. Geçen hafta alınan üç puanın morali, ligde büyük bir ihtimalle kalmanın verdiği rahatlıkla Medipol Başakşehir'i yeneceğimizi düşünüyorum. Ama en azından bir puan alacağız. İnşallah Antalyaspor ligde kalacak." şeklinde görüş belirtti.



"Hamza hoca ile planlarımız uzun vadeli"



Takımda sözleşmesi bitmek üzere olan hemen hemen tüm futbolcularla birebir görüşme yaptıklarını, aralarında bir problem gözükmediğini dile getiren Cumhur Arıcı, ligdeki geleceklerinin belirsizliği nedeniyle bir sözleşme imzalamadıklarını işaret etti.

Arıcı, bugünden itibaren hem kendi futbolcuları ile anlaşma imzalama hem de teknik ekibin önerileri doğrultusunda gelecek sezon için transfer çalışmalarına başlayacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Hamza Hamzaoğlu hoca ile geldiği zamanda altı aylık değil, uzun süreli çalışmak istediğimizi söyledik. Şu anda da kendisiyle 3-4 yıllık, uzun vadeli çalışmak istiyoruz. İnşallah onunla da devam edeceğiz. Şu an her iki taraf açısından bir sorun gözükmüyor. Hamza hocadan çok memnunuz. Gerçekten hem kişilik hem futbol bilgisi hem de uyum açısından çok iyi bir sezon geçiyoruz. Onun da Antalya'da ve Antalyaspor'da mutlu olduğunu düşünüyorum. O da kalmak isteyecektir. Hamza hoca ile planlarımız hep uzun vadeli olacaktır."