MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAntalyaspor, Lukas Podolski'yi Antalya'ya getiriyor
GeriFutbol Antalyaspor, Lukas Podolski'yi Antalya'ya getiriyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 18.01.2020 - 22:42,Son Güncelleme:/

Antalyaspor, Lukas Podolski'yi Antalya'ya getiriyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalyaspor, Lukas Podolski'yi Antalya'ya getiriyor

Süper Lig ekiplerinden Antalyasporun transfer görüşmesi yaptığı Japonya'nın Vissel Kobe takımının Alman forvet oyuncusu Lukas Podolski'nin Antalya'ya geleceği bildirildi

Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 34 yaşındaki futbolcu ile transfer görüşmelerinin devam ettiğini söyledi.

Futbolcunun gece yarısı uçakla Antalya'ya geleceğini ifade eden Süğlün, "Büyük ihtimal yarın anlaşırız diye düşünüyorum." diye konuştu.

Süğlün, anlaşma sağlanması halinde Alman futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalanacağını kaydetti.

Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...

MevzuBahis | 18-19 Ocak 2020 İddaa tahminleriSpor Arena editörlerinden Barlas Ateşli ve Cengiz İzmitli, iddaa programı MevzuBahis'te, hafta sonunun öne çıkan maçlarını masaya yatırdı.
daha fazla video için

Antalyaspor, Lukas Podolskiyi Antalyaya getiriyor

Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle