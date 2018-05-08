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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
08.05.2018 - 11:42, Son Güncelleme:

Antalyaspor, ligde kalmayı büyük oranda garantiledi

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Antalyaspor, ligde kalmayı büyük oranda garantiledi

Antalyaspor Kulübü, Gençlerbirliği galibiyetiyle Spor Toto Süper Lig'de kalmayı büyük oranda garantilediklerini bildirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen hafta deplasmanda Gençlerbirliği ile oynadıkları ve 1-0 kazandıkları maçın Antalyalılar tarafından merakla takip edildiği belirtildi.

"Elde ettiğimiz galibiyet yüreklerimize su serpti ayrıca matematiksel olarak kesinlik kazanmasa bile bu sonuç ligde kalmayı büyük oranda garantilememizi sağladı." ifadelerine yer verilen açıklamada, kırmızı-beyaz renklere gönül veren bir grup taraftarın, Gençlerbirliği maçının son dakikalarına doğru bazı tezahüratlarının birlik olma ruhuna uygun olmadığı vurgulandı.

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Açıklamada, şunları kaydedildi:

"Yine Gençlerbirliği maçında bizlerin de çok sevdiği ve milli duygularımızı kabartan, ancak bir siyasi partinin gerek referandumdaki 'hayır' kampanyası sürecinde, gerekse cumhurbaşkanı adayı tarafından siyasi malzemesi haline dönüştürülmüş bir marşın siyasi tarafgirlikle söylenmesi, açıkçası hoş bir davranış değildir. Siyasi söylemleri tarifleyen, sadece bir tek siyasi parti tarafından kullanılan marş ve sloganları tribünlerde seslendirmek, yönetim kurulumuzun siyaset dışı kalma hassasiyetiyle bağdaşmadığı için tasvip edilemez. Antalyaspor bugüne kadar hiçbir şekilde siyasete alet olmadı, bundan sonra da olmayacak. Antalyaspor, milletin gönlünde taht kurmuş, her türlü koşullarda ayakta kalmayı başarmıştır. Yönetim kurulu olarak iyi günde ve kötü günde her zaman takımımızın yanındayız."

Taraftarın aynı hassasiyeti göstereceğinden hiçbir şüpheleri olmadığının altı çizilen açıklamada, sporun asla siyasete alet edilmeyen, geniş kitleleri kucaklayan bir faaliyet olduğu bildirildi.

Her taraftar grubunu sadece sporun etrafında birleşmeye çağırdıkları aktarılan açıklamada, Antalyaspor'un çok daha iyi yerlere geleceğine tüm taraftarın olduğu gibi, yönetim kurulu üyelerinin de inancının tam olduğu aktarıldı.

Antalyaspor'un, "siyaset üstü camia, farklı partilere gönül ve oy vermiş herkesin sevgilisi kulüp" olarak nitelendirildiği açıklamada, ligin bitimine kadar centilmenliğin elden bırakılmaması istendi.


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