Antalyaspor ligde 4 maçtır kazanamıyor! Beşiktaş'ın iddaa oranı çakıldı...
İlk yarının flaş takımlarından Antalyaspor, son 4 lig maçında kazanamayarak 9. sıraya kadar geriledi. Beşiktaş'ın iddaa oranı çakıldı, işte detaylar...
- İstanbul'daki maçı 3-2 kazanan Antalyaspor, iç sahada oynadığı son 5 maçın sadece 1'ini kaybetti ama son 4 lig maçında da kazanamayarak 9. sıraya kadar geriledi.
- Yeni transfer Tarık Çamdal'ın, antrenman eksikliği nedeniyle kadroda olmayacağı açıklandı.
- Savunmanın önemli ismi Ondrej Celustka sakat, Diego Angelo'nun durumu ise maç saati netleşecek.
- Kadrosuna hücum gücü yüksek Shinji Kagawa ve Burak Yılmaz gibi isimleri katan Beşiktaş, Antalya deplasmanında golcü Burak'tan faydalanamayacak. Sarı kart cezalısı...
- Sorunlu yıldız Ricardo Quaresma da kırmızı kart cezası sebebiyle deplasman kafilesinde yer almadı.
- Kagawa'nın gelişi, Adem Ljajic'in varlığı, Quaresma'nın sorunları derken, Beşiktaş'ın artık kanat organizasyonlarını bir kenara bırakıp daha çok merkezden hücum edeceğini öngörebiliriz.
- İlk olarak 1,70 açılan 'Beşiktaş kazanır' iddaa oranı, önce 1,60'a düştü, şu an 1,55'ten oynanmakta!
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle