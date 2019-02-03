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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Hazırlayan: Cengiz İzmitli
03.02.2019 - 14:22, Son Güncelleme:

Antalyaspor ligde 4 maçtır kazanamıyor! Beşiktaş'ın iddaa oranı çakıldı...

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Antalyaspor ligde 4 maçtır kazanamıyor! Beşiktaş'ın iddaa oranı çakıldı...

İlk yarının flaş takımlarından Antalyaspor, son 4 lig maçında kazanamayarak 9. sıraya kadar geriledi. Beşiktaş'ın iddaa oranı çakıldı, işte detaylar...

Antalyaspor

- İstanbul'daki maçı 3-2 kazanan Antalyaspor, iç sahada oynadığı son 5 maçın sadece 1'ini kaybetti ama son 4 lig maçında da kazanamayarak 9. sıraya kadar geriledi.

- Yeni transfer Tarık Çamdal'ın, antrenman eksikliği nedeniyle kadroda olmayacağı açıklandı.

- Savunmanın önemli ismi Ondrej Celustka sakat, Diego Angelo'nun durumu ise maç saati netleşecek.

En Çok Oynanan Bahis
  • 145Antalyaspor - Beşiktaş
    3
    MS2
    1,55
    36128kez oynandı
Hemen Oyna
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Beşiktaş

- Kadrosuna hücum gücü yüksek Shinji Kagawa ve Burak Yılmaz gibi isimleri katan Beşiktaş, Antalya deplasmanında golcü Burak'tan faydalanamayacak. Sarı kart cezalısı...

- Sorunlu yıldız Ricardo Quaresma da kırmızı kart cezası sebebiyle deplasman kafilesinde yer almadı.

- Kagawa'nın gelişi, Adem Ljajic'in varlığı, Quaresma'nın sorunları derken, Beşiktaş'ın artık kanat organizasyonlarını bir kenara bırakıp daha çok merkezden hücum edeceğini öngörebiliriz.

- İlk olarak 1,70 açılan 'Beşiktaş kazanır' iddaa oranı, önce 1,60'a düştü, şu an 1,55'ten oynanmakta!

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

İddaa Tahminleri - 3 Şubat 2019Nesine TV yorumcusu Rıdvan Aksu, 3 Şubat Pazar iddaa programından güvendiği maçları sizler için seçip analiz etti ve iddaa maç sonuçları tahminlerini paylaştı.
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