Antalyaspor kendine geldi!
Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor, evinde Bursaspor'u konuk etti. Antalyaspor mücadeleyi 2-0 kazandı. Ev sahibi takımın gollerini 30. dakikada Maicon ve 72'de Deniz Kadah kaydetti. Akdeniz temilcisi bu sezon ilk defa üst üste 2 galibiyet aldı ve 31 puana yükseldi. Bursaspor ise 33 puanda haftayı kapadı.
Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Bursaspor’u 2-0 mağlup etti.
Stat: Antalya
Hakemler: Halil Umut Meler , İbrahim Çağlar Uyarcan , Cevdet Kömürcüoğlu
Antalyaspor: Boffin , Diego , Djourou , Nazım Sangare , Charles , Maicon (Emre Güral ), Sakıb Aytaç , Hakan Özmert , Milan Jevtovic (William Vainqueur dk. 71 ), Deniz Kadah (Chico dk. 90 ?), Doukara
Yedekler: Ferhat Kaplan, Yusuf Çelik, Musa Nizam
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Bursaspor: Harun Tekin , Titi , Aziz Behich , Barış Yardımcı (Delarge dk. 61 ), Ekong , Batalla , Agu , Abdullahi Shehu , Furkan Soyalp (Sow dk. 72), Kembo Ekoko , Stancu (Yusuf Erdoğan dk. 75 )
Yedekler: Muhammet Şengezer, Ertuğrul Ersoy, Sinan Bakış, Onur Atasayar, Teodor Grozav, John Joseph Bostock
Teknik Direktör: Paul Le Guen
Goller: Maicon (dk. 30), Deniz Kadah (dk. 71) (Antalyasppor)
Sarı kartlar: Maicon, Vainqueur (Antalyaspor), Batalla (Bursaspor)
|SIRA
|TAKIM
|O
|AV
|P
|11Önceki11
|Bursaspor
|27
|-3
|33
|12Önceki12
|Kasımpaşa
|26
|-5
|31
|13Önceki14
|Antalyaspor
|27
|-14
|31
|14Önceki13
|Alanyaspor
|26
|-6
|28
|15Önceki15
|Osmanlıspor
|26
|-7
|27
MAÇTAN DAKİKALAR
Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor, Bursaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
5. dakikada sol kanattan gelişen Bursaspor atağında Batalla'nın pasıyla topla buluşan Kembo'nun ceza sahasına girmeden sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
30. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Jevtovic'in sol kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Deniz Kadah'ın şutunda top, kaleci Harun Tekin'den döndü. Boşta kalıp önüne düşen meşin yuvarlağı altı pas içinde ağlarla buluşturan Maicon, takımını öne geçirdi: 1-0.
41. dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında, Maicon'un ceza sahasına ortasında altı pas önünde topla buluşan Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
45 1. dakikada sol kanatta son çizgiye kadar inen Kembo'nun ortasında, ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Shehu'nun vuruşunda top auta çıktı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
56. dakikada Bursasporlu Furkan’ın hatalı pasında araya giren Doukara, çalımlarla girdiği ceza sahası çaprazından sert şutu az farkla üstten auta gitti.
68. dakikada Batalla’nın ara pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Delarge’nin sert şutu yandan auta çıktı.
71. dakikada Sakıb Aytaç’ın sol kanattan ceza yayı üzerine ortasında Doukara’nın indirdiği topu Deniz Kadah, uzak köşeden ağlara gönderdi. 2-0
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