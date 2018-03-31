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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Futbol
31.03.2018 - 17:57, Son Güncelleme:

Antalyaspor kendine geldi!

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Antalyaspor kendine geldi!

Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor, evinde Bursaspor'u konuk etti. Antalyaspor mücadeleyi 2-0 kazandı. Ev sahibi takımın gollerini 30. dakikada Maicon ve 72'de Deniz Kadah kaydetti. Akdeniz temilcisi bu sezon ilk defa üst üste 2 galibiyet aldı ve 31 puana yükseldi. Bursaspor ise 33 puanda haftayı kapadı.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Antalyaspor, sahasında ağırladığı Bursaspor’u 2-0 mağlup etti. 

Stat: Antalya

Hakemler: Halil Umut Meler , İbrahim Çağlar Uyarcan , Cevdet Kömürcüoğlu

Antalyaspor: Boffin , Diego , Djourou , Nazım Sangare , Charles , Maicon (Emre Güral ), Sakıb Aytaç , Hakan Özmert , Milan Jevtovic (William Vainqueur dk. 71 ), Deniz Kadah (Chico dk. 90 ?), Doukara

Yedekler: Ferhat Kaplan, Yusuf Çelik, Musa Nizam

Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu

Bursaspor: Harun Tekin , Titi , Aziz Behich , Barış Yardımcı (Delarge dk. 61 ), Ekong , Batalla , Agu , Abdullahi Shehu , Furkan Soyalp (Sow dk. 72), Kembo Ekoko , Stancu (Yusuf Erdoğan dk. 75 )

Yedekler: Muhammet Şengezer, Ertuğrul Ersoy, Sinan Bakış, Onur Atasayar, Teodor Grozav, John Joseph Bostock

Teknik Direktör: Paul Le Guen

Goller: Maicon (dk. 30), Deniz Kadah (dk. 71) (Antalyasppor)

Sarı kartlar: Maicon, Vainqueur (Antalyaspor), Batalla (Bursaspor)

PUAN DURUMU
Süper Lig
SIRATAKIMOAVP
11Önceki11 Bursaspor27-333
12Önceki12 Kasımpaşa26-531
13Önceki14 Antalyaspor27-1431
14Önceki13 Alanyaspor26-628
15Önceki15 Osmanlıspor26-727
Puan durumu

Antalyaspor kendine geldi

MAÇTAN DAKİKALAR

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor, Bursaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

5. dakikada sol kanattan gelişen Bursaspor atağında Batalla'nın pasıyla topla buluşan Kembo'nun ceza sahasına girmeden sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

30. dakikada ev sahibi ekip öne geçti. Jevtovic'in sol kanattan ceza sahasına ortasında topla buluşan Deniz Kadah'ın şutunda top, kaleci Harun Tekin'den döndü. Boşta kalıp önüne düşen meşin yuvarlağı altı pas içinde ağlarla buluşturan Maicon, takımını öne geçirdi: 1-0.

41. dakikada sağ kanattan gelişen Antalyaspor atağında, Maicon'un ceza sahasına ortasında altı pas önünde topla buluşan Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45 1. dakikada sol kanatta son çizgiye kadar inen Kembo'nun ortasında, ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Shehu'nun vuruşunda top auta çıktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

56. dakikada Bursasporlu Furkan’ın hatalı pasında araya giren Doukara, çalımlarla girdiği ceza sahası çaprazından sert şutu az farkla üstten auta gitti.

68. dakikada Batalla’nın ara pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Delarge’nin sert şutu yandan auta çıktı.

71. dakikada Sakıb Aytaç’ın sol kanattan ceza yayı üzerine ortasında Doukara’nın indirdiği topu Deniz Kadah, uzak köşeden ağlara gönderdi. 2-0

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