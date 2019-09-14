Antalyaspor - Kayserispor (Maç önü)
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor! Antalyaspor'un konuğu, Kayserispor olacak. Mücadeleyi anbean 3 boyutlu Spor Arena Canlı Anlatım sayfamızdan takip edebileceksiniz...
Süper Lig'in 4. haftasında Antalyaspor, sahasında Kayserispor'u ağırlayacak.
Muhtemel 11'ler...
Antalyaspor: Boffin, Celustka, Nazım, Angelo, Bahadır, Charles, Hakan, Ufuk, Doğukan, Serdar, Blanco.
Kayserispor: Lung, Puolian, Alpay, Yasir, Atila, Rienstra, Mensah, Djedje, Bilal, Ntep, Adebayor.
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