Antalyaspor - Kasımpaşa (CANLI)
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor, Antalya Stadyumu'nda Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Abdulkadir Bitigen'in yönettiği karşılaşmayı anbean Spor Arena'dan takip edebilirsiniz...
İlk 11'ler
Antalyaspor: Boffin, Diego, Charles, Fredy, Chico, Cissokho, Celustka, Nazım, Mevlüt, Hakan, Amilton
Kasımpaşa: Ramazan, Ben Youssef, Josue, Veigneau, Popov, Pavelka, Sadiku, Tarkan, Karim Hafez, Trezeguet, Koita
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