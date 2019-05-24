Antalyaspor kaptan Diego ile sözleşme uzattı
Antalyaspor, takım kaptanı Diego Angelo ile bir yılı opsiyonlu 3 yıllığına anlaştı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da gelecek sezonun kadrosunu oluşturma amacıyla transfer çalışmaları devam ediyor. Mevcut kadrodaki futbolcularla görüşen kırmızı beyazlı yönetim, takım kaptanı Diego ile anlaştı.
Antalyaspor yönetimi Brezilyalı defans oyuncusuyla 1 yılı opsiyonlu 3 yıllığına anlaştı. Kırmızı beyazlılara 2015-2016 sezonunda transfer olan Diego ilk yılında 25 maçta, ikinci yılında 30 maçta, üçüncü yılında 33 maçta, bu sezon da 28 karşılaşmada forma giyerek istikrarlı bir performans sergiledi.
Süper Lig'de Antalyaspor formasıyla 116 maçta oynayan 33 yaşındaki Diego, 6 gol kaydetti.
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