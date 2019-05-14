Antalyaspor ile Malatyaspor 4. randevuda
Spor Toto Süper Lig’de Antalyaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor, 4’üncü kez karşı karşıya gelecek.
Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak olan Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürüyor.
Ligde son iki haftadaki Göztepe ve Bursaspor mağlubiyetlerinin ardından Avrupa kupalarına katılma şansı azalan Antalyaspor, bu kulvardaki en büyük rakibi Evkur Yeni Malatyaspor ile 18 Mayıs Cumartesi günü saat 19.00'da Antalya Stadyumu'nda karşılaşacak.
Rakibinin 5 puan gerisinde bulunan Antalyaspor, sarı kırmızılılar karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Bursaspor karşılaşmasında mağlubiyetten ziyade oynanan kötü oyun taraftarın tepkisini çekmişti. Sarı kırmızılı ekip ligdeki son 3 maçını kazandı ve 47 puanla 5’inci sırada yer alıyor.
4’üncü kez karşılaşacaklar
Süper Lig’de Antalyaspor ile Evkur Yeni Malatyaspor bundan önce 3 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlardan birini kırmızı beyazlılar, birini sarı kırmızılılar kazanırken, bir maçta berabere bitti. Ligde ilk yarıdaki maçı Evkur Yeni Malatyaspor 2-0 kazanmıştı.
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