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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
26.07.2018 - 10:25, Son Güncelleme:

Antalyaspor hazırlık maçını kazandı

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Antalyaspor hazırlık maçını kazandı

Spor Toto Süper Lig’de mücadele eden Antalyaspor, Hollanda kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında Ado Den Haag’ı 1-0 yendi.

Antalyaspor, Süper Lig hazırlıklarını sürdürdüğü Hollanda’da Ado Den Haag takımıyla hazırlık maçı yaptı.

Karşılaşma, Antalyaspor’un kamp çalışmalarını gerçekleştirdiği komplekste antrenmanlarını yaptığı sahada oynandı. Kırmızı- beyazlı takımda Ado Den Haag karşısında Boffin, Celustka, Diego, Nazım (Dk.77 Salih), Birkan, William (Dk.70 Drole), Hakan (Dk.60 Osman), Harun (Dk.46 Yekta), Maicon (Dk.77 Mustafa), Danilo (Dk.86 Chico), Doukara (Dk.81 Halim) forma giydi.

Antalyaspor 13’üncü dakikada Danilo, 23 ve 34’üncü dakikalarda ise Maicon ile Ado Den Haag kalesini yokladı, ancak Hollanda ekibinin kalecisi geçit vermedi. Antalyaspor baskılı oyununu ikinci yarıda da sürdürdü. Kırmızı-beyazlı ekip, ikinci yarıda rakip kaleye yaptığı baskılar sonucunda 8 kez korner kullandı. Ado Den Haag ise bu yarıda hiç korner atışı kazanamadı. Karşılaşmanın 77’nci dakikasında Maicon’un yerine oyuna dahil Mustafa İnan, 81’inci dakika ceza sahası içinde düşürülünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Doukara, Antalyaspor’u 1-0 öne geçirdi. Bu gol aynı zamanda karşılaşmanın da sonucu oldu.

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