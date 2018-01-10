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Antalyaspor gözünü Noboa'ya dikti!

Teknik direktör Leanardo Araujo ile yollarını ayıran ve takımın başına Hamza Hamzaoğlu’nu getiren Antalyaspor, sezonun ikinci yarısına daha iddialı bir kadro ile girmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda transfer çalışmalarını sürdüren Kırmızı-Beyazlılar, Rus ekiplerinden Zenit’te forma giyen Christian Noboa’yı takibe aldı.

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Bu sezon başında Rostov’dan, Mavi-Beyazlılar’a transfer olan ve yeni kulübünde beklediği şansı bulamayan Ekvadorlu oyuncu, daha fazla süre alabileceği bir takıma gitmeye oldukça sıcak bakıyor. 

Kesin gözüyle bakılıyor

Orta sahanın ortasında forma giyen ve hem hücuma hem de defansa yaptığı katkılar ile dikkat çeken 32 yaşındaki oyuncu için Zenit ile temasa geçen Akdeniz ekibi, görüşmelerde büyük bir yol katetti. Tarafların önümüzdeki günlerde tekrardan bir araya gelmesi ve transferi sonuçlandırması bekleniyor.  (Fanatik)

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