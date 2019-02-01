Antalyaspor gözüne Beşiktaş'ı kestirdi! Korkmaz'dan Tarık Çamdal itirafı...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAntalyaspor gözüne Beşiktaş'ı kestirdi! Korkmaz'dan Tarık Çamdal itirafı...
GeriFutbol Antalyaspor gözüne Beşiktaş'ı kestirdi! Korkmaz'dan Tarık Çamdal itirafı...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
01.02.2019 - 13:01, Son Güncelleme:

Antalyaspor gözüne Beşiktaş'ı kestirdi! Korkmaz'dan Tarık Çamdal itirafı...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Antalyaspor gözüne Beşiktaş'ı kestirdi! Korkmaz'dan Tarık Çamdal itirafı...

Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk edecekleri Beşiktaş'ı iyi futbol oynayarak yenmek istediklerini söyledi.

Siyah-beyazlı takımla zor bir maç oynayacaklarını belirten Korkmaz, "Tabii ki şampiyon olmuş bir takımla oynuyorsunuz. Oyuncular bunun bilincinde, biz de bilincindeyiz. Antrenman programımızı taktik oyunumuzu düzenledik. Hem iyi oyun hem de üst seviye mücadeleyle inşallah maçtan galibiyetle ayrılırız." diye konuştu.
Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında, transfer döneminin kapandığını hatırlatarak, 3 oyuncuyu renklerine bağladıklarını ifade etti.

Transferlerin takıma, kulübe ve kente hayırlı olmasını dileyen Korkmaz, "İnşallah yeni transferlerden verim alırız. Hem bizim hem de futbolcu izleme komitesinin takibiyle bütçemize uygun oyuncuları aldık. Özellikle Amilton ve Fredy'den bu hafta veya önümüzdeki haftadan itibaren faydalanacağımızı düşünüyorum. Yetenekli oyuncular. Hücum anlamında da bize güç katacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Tarık Çamdal külfeti de olmayan bir oyuncu"

Tarık Çamdal transferi konusunda da değerlendirmelerde bulunan Korkmaz, şöyle devam etti:

"A Milli Takım'da oynamış büyük takım görmüş bir oyuncu. Galatasaray'da o performansı göstermese bile geçmişi iyi bir oyuncu. Dolayısıyla onun da böyle bir şansa ihtiyacı olduğunu düşündüğümüz için Tarık'ı kadromuza kattık. Tarık Çamdal'dan 1 aya yakın bir süre faydalanamayacağız. Çünkü takım idmanı çok yapmamış. Takım idmanı ve ekstra idmanlarla belirli bir yere getireceğiz. Maddi külfeti de olmayan bir oyuncu olduğu için böyle bir şansı hak ettiğini düşünüyoruz. Ona da bu şansı verdik. İnşallah faydalı olur."

Sezonun ilk yarısında elde ettikleri puanı ikinci yarıda da yakalamak istediklerin dile getiren Korkmaz, şunları kaydetti:

"Sakat oyuncularımız var. Diego'nun durumuna maç günü karar vereceğiz. Doktorlarla oturup tartışacağız, karar vedeceğiz. Celustka'nın sakatlığı devam ediyor. O da geldiği zaman ideal kadromuzu oluşturacağız." 

Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Serdar Aziz'den transfer açıklaması!

Fenerbahçe'den açıklama!

Transferde sıcak gelişme! F.Bahçe...

Geliş tarihi belli oldu! Golcü...