Antalyaspor Göztepe ZTK maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Antalyaspor ile Göztepe Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında bu akşam mücadele edecek. Öte yandan iki ekip kupada 2, ligde 1 olmak üzere üst üste 3 maç yapacak. Maça kısa bir süre kala, müsabakaya ilişkin saat ve yayıncı kanal bilgisi merak konusu oldu. İşte, Antalyaspor Göztepe maçı hakkında tüm ayrıntılar...

Antalyaspor Göztepe arasındaki ZTK son 16 turu ilk maçı, bu akşam saat 18.00'de Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda başlayacak. Volkan Bayarslan'ın yöneteceği müsabaka, A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında 19 Ocak Pazar günü yine Antalya'da karşılaşacak iki ekip, kupanın rövanşında 22 Ocak Çarşamba günü İzmir'de mücadele edecek.

Bu sezon başında Göztepe'yi çalıştıran teknik direktör Tamer Tuna, Antalyaspor'un başında sarı-kırmızılı ekibe rakip olacak.

Eren Derdiyok, Bubacarr Sanneh ve Veli Çetin'in Antalya kampına götürülmediği sarı-kırmızılı takımda, Andre Poko ve Alpaslan Öztürk'ün sakatlıkları bulunuyor.